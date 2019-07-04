Сгорел неизвестный мужчина на пожаре в СНТ «Швейник» в Бердске

4 июля в 00:41 в СНТ «Швейник» Бердска загорелась дача. В результате пожара произошло обрушение кровли, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Ликвидировали пожар в 02:21. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,5 км.

Предположительно, причиной ночного пожара стало неосторожное обращение с огнем, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» замначальника бердского отдела надзорной деятельности Руслан Безносенко.

— В процессе тушения произошло обрушение кровли. Площадь пожара составила 15 кв. метров. При тушении пожара в рухнувшем дачном домике обнаружили труп мужчины. Его лично устанавливают, — рассказал Руслан Михайлович, отметив, что фактом гибели человека сейчас занимаются правоохранители.

На место трагедии выезжала следственно-оперативная группа. Бердский отдел СКР выясняет все обстоятельства произошедшего.