Сгорела дача у кладбища: за 1,5 км возили воду для тушения пожара в СНТ Бердска

В бердском СНТ «Швейник» загорелся дачный дом в ночь на четверг, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

4 июля в 00:41 в СНТ «Швейник» Бердска загорелась дача. В результате пожара произошло обрушение кровли.

Ликвидировали пожар в 02:21. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 1,5 км. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 9 человек личного состава.

Причины возникновения огня и ущерб установят дознаватели отдела надзорной деятельности.