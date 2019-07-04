Погибли двое в рухнувшем в кювет с водой ВАЗе в Новосибирской области

В Северном районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

В ночь на 4 июля водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21074, двигался по автодороге из села Останенко в село Биаза. В пути следования в 00.15, не справившись с управлением, он допустил опрокидывание автомобиля в кювет, наполненный водой.

В результате дорожной аварии на месте погибли двое мужчин, один мужчина остался жив.

По факту ДТП проводится доследственная проверка, обстоятельства и причины дорожной аварии устанавливаются.