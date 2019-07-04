Ищет миллиарды за границей на концессию котельных и сетей в Бердске директор «Багиры-М»

Заместитель директора по экономике и финансам «Багиры-М» Константин Бреев связался с «Курьер. Среда. Бердск» вечером 3 июля, чтобы ответить на некоторые вопросы связанные с концессией теплосетей, волнующие власть Бердска и его жителей. Он сообщил, что директор «Багиры-М» Владимир Давыдов находится в командировке за границей, буквально в считанные минуты Давыдов «привлекает финансы для компании, подписывает договоры на текущую деятельность». Но по приезду обязательно ответит на все вопросы, связанные с концессией ТЭК в Бердске. Бреев отметил, что деньги, привлекаемые для ремонта теплосетей будут привлекаться исключительно в рублях.

-Владимир Викторович (директор КБУ Воспанчук — прим. ред.) рассуждает о каких-то высоких процентах, но этого не может быть. У нас планируются инвестиции примерно под 6% годовых. Никакого повышения тарифов не будет. Мы планируем работать за счет оптимизации внутри затрат. Строительство новых реконструкций позволит сократить потребление газа. За счет этого сократится потребление электроэнергии и за счет этого будет жить компания. Кто-то что-то рассуждает по поводу концессии, но это полная нелепость, — рассказал Константин Бреев.

Он заверил: компания серьезная, но за ней пристально наблюдают. Он уверен, что «Багире-М» нужно дать поработать, показать себя в деле.По словам Бреева, компания молодая, но ее руководство наймет опытных специалистов для реализации концессии.

-Все специалисты с очень высоким кадровым потенциалом. Они проходили не только концессии, но и строили котельные и крупные объекты. В город будут привлечены профессиональные кадры, но сейчас мы их не можем удержать, потому что работа не начата, — резюмировал Бреев.

Он отметил, что «Багира-М» готова приступить к работе хоть завтра. Но как только власть Бердска сочтет, что нужно исполнять предписание суда. Константин Бреев также сообщил, что когда администрация начнет передавать концессионеру сети, «Багира-М» приступит к ее анализу, разработке экспертизы и проектно-сметной документации.

-Прошло три года. Сети, может быть, уже совсем изношенны. Нужно проанализировать состояние ТЭК в городе, тогда будет известен срок окупаемости концессии, — уточнил Бреев.

Напомним, между концессионером и администрацией Бердска продолжаются судебные тяжбы. Чиновники не понимают, почему в качестве объекта инвестирования выбран Бердск? Есть ли у «Багиры-М» положительный опыт реализации таких проектов? На какие конкретно объекты и сети планировалось направить инвестиции и в какой сумме? Что будет являться обеспечением возврата инвестиций, какие залоги?

Директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук согласен, что вопросов к концессионеру много. Например, откуда он возьмет 1,3 млрд рублей на ремонт сетей в Бердске.

-Деньги не появляются из воздуха. Если они будут вкладываться в город в валюте, то должны предоставить в залог какое-либо имущество. Должна быть обеспечена возвратность этих средств. Плюс нужно выплатить проценты инвестору, ведь любой инвестор ждет доходы от своих вложений. Важно рассмотреть финансово-экономическое состояние КБУ, оценить источники гашения, прежде чем вкладываться в сети города, — рассуждает Владимир Викторович.

По словам экспертов, некоторые банки готовы вкладываться в высокорискованные проекты, но под 50% годовых в валюте. Такие требования к заемщику выставляет и банк «Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что по новому законодательству, добро на запуск какой-либо концессии дают фиксированные гарантии со стороны финансово-кредитных учреждений, подтверждение наличия ресурсов и согласие губернатора региона.

Ранее Давыдов заявлял, что его компания намерена вернуться в Бердск с концессией ТЭК.

— Теперь мы имеем полное право работать по концессионному соглашению. Администрация обязана устранить все нарушения наших прав, допущенных в течение 4 лет. Будем обсуждать: заключать новое соглашение, какие действия должны предпринять администрация, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Давыдов.

По его мнению, теперь необходимо создать рабочую группу с участием антимонопольной службы и вносить в договор изменения, актуализировать соглашение от 2015 года. Но суть концессии останется прежней.

— Речь идет о вложении средств в замену сетей — ежегодно минимум 70 млн рублей и модернизацию. Программа у нас расписана до 2028 года. Ее надо актуализировать под потребности и условия города с учетом позиции администрации и депутатов. У города есть возможность привлечь достаточно серьезные деньги, — отметил директор «Багиры-М».

Кувейтский фонд, по словам Владимира Давыдова, по-прежнему готов инвестировать средства в ТЭК Бердска. Кроме того, появился еще один инвестор — банк «Санкт-Петербург» проявил желание профинансировать программу. А она, заявляет Давыдов, отвечает поручению президента о капитализации ЖКХ.