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Собрали €2 млн для больного ребенка на «самое дорогое лекарство в мире» в Португалии

При рождении девочке диагностировали мышечную атрофию первого типа. Ее родители решили попытаться получить новый медикамент, одобренный в США.

4.07.2019 Фото: скриншот Нет комментариев
 
Собрали €2 млн для больного ребенка на самое дорогое лекарство в мире в Португалии
Семья в Португалии смогла собрать почти €2 млн, чтобы оплатить «самое дорогое лекарство в мире» для двухмесячной девочки. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, о случае ребенка стало известно в Португалии не так давно. При рождении девочке диагностировали мышечную атрофию первого типа (наиболее тяжелая степень данного заболевания), которое поражает мышцы тела, что вызывает потерю двигательной функции, а также приводит к прогрессирующему параличу.


В связи с диагнозом родители девочки решили попытаться получить медикамент, одобренный в США в мае текущего года, стоимость которого составляет около €1,9 млн. Данный препарат известен как «самое дорогое лекарство в мире», однако у семьи девочки не было таких средств на его приобретение. Тем не менее благодаря кампании по сбору денег всего за два месяца родителям ребенка удалось получить нужную сумму.

Все это время девочка находилась в больнице Лиссабона. Ожидается, что в скором времени она сможет пройти необходимый курс лечения, однако, вероятнее всего, за пределами Португалии, поскольку для продажи в Европе данный медикамент сначала должен быть разрешен Европейским агентством по лекарственным средствам.

Мать девочки выразила благодарность всем тем, кто помог собрать деньги. По ее словам, средства, оставшиеся после оплаты лечения малышки, «будут пожертвованы другим семьям» с той же проблемой.

Источник: ТАСС


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