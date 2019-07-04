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«Единая Россия» отвезет собранные в Бердске вещи и еду для пострадавших от наводнения в Приангарье

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«Единая Россия» отвезет собранные в Бердске вещи и еду для пострадавших от наводнения в Приангарье

Гуманитарную помощь собирают от бердчан до 15 часов 4 июля. Люди несут одежду, постельное белье, питьевую воду, лекарства. Еще есть время внести свой вклад.

4.07.2019 Автор: Виталий Чуев Фото: АБ Один комментарий
 
«Единая Россия» отвезет собранные в Бердске вещи и еду для пострадавших от наводнения в Приангарье

Сбор гуманитарной помощи прекращается в четверг в 15.00

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Приангарья в Бердске завершится 4 июля. Вещи принимают до 15.00 четверга в отдел по делам молодежи по адресу: ул. Ленина, 38. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала руководитель ОБМ Татьяна Лильбок.

Напомним, в Иркутской области из-за проливных дождей в зоне паводка оказался 31 населенный пункт в четырех муниципальных районах: Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском и Чунском. Подтоплены 3735 жилых дома, в которых проживают 9063 человека, в том числе 1984 ребенка.

К сожалению, есть погибшие. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Люди оказались в ужасном положении, в один день лишились своих домов и всего имущества. Большинство покидали свои дома без необходимых вещей.

Как отметили в бердском ОДМ, 1 июля решили помочь иркутянам и проявили инициативу 5 человек.

По словам завхоза отдела по делам молодежи Раисы Олешко, за три дня принесли теплые вещи, питьевую воду, полотенца, постельное белье, подсолнечное масло и консервы, летнюю обувь, лекарства.

— Сроки сбора ограничены, принесли не очень много, но люди и 4 июля продолжают интересоваться, успеют ли помочь, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Раиса Николаевна.

По словам Татьяны Лильбок, собранные в ОДМ вещи отнесут в местное отделение партии «Единая Россия», откуда все собранное бердчанами отвезут в Новосибирск для отправки пострадавшим в Иркутскую область.

Пострадавшим требуется:
— Бутилированная вода
— Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье)
— Полотенца
— Чулочно-носочные изделия
— Одежда: легкая, теплая
— Обувь
— Белье нательное
— Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства
— Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.
— Спальные мешки
— Посуда хозяйственная
— Столовые приборы и кухонные принадлежности
— Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.
Сбор гуманитарной помощи в городе Бердске осуществляется до 4 июля 2019 года (четверг) в МБУ «Отдел по делам молодежи» по адресу: ул. Ленина, 38 (пн.-пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00), тел. 8-(383-41)-3-18-11, 2-07-63.


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(1) Комментарий

  1. Эрвин

    Плохо что политику примешивают к этому горю. Тулый пиар единоросов это позор. Люди помогают людям от чистого сердца, от сопереживания и взаимовыручки. Без партий и наций

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