Донесли до «скорой» старушку 1925 года рождения спасатели Бердска

2 июля сотрудникам скорой медицинской помощи Бердска потребовалась помощь сотрудников поисково-спасательного отряда (ПСО), дислоцированного в Бердске. Медики не смогли транспортировать немощную старушку 1925 года рождения до кареты скорой помощи.

— Бабушка старая и больная сама передвигаться не в состоянии. Сотрудники «скорой» не смогли ее транспортировать, поэтому обратились за помощью к спасателям, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» спасатель БПСО Наталья Дмитриева.

Спасатели прибыли на место и транспортировали 94-летнюю пациентку в машину медиков. Бабушку увезли в горбольницу.

Напомним аналогичный случай произошел в апреле этого года. Тогда спасатели транспортировали 90-летнюю старушку.