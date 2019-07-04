Уголовного наказания хочет добиться врач нарколог за нападение на него в ЦГБ Бердска

Константин Фалалеев находится на больничном после драки с посетителем
Категоричен врач нарколог бердской ЦГБ Константин Фалалеев: он не бил медсестру Ирину Евтушено, но был вынужден защищаться от ее двоюродного брата Вячеслава Смирнова, который ворвался к нему в кабинет.
Драка между врачом и посетителем наркологического отделения произошла в пятницу, 28 июня. Константин Фалалеев до сих пор не может оправиться после драки. Врачи диагностировали ему сотрясение головного мозга, а это, вред средней тяжести.
-Для меня никаких событий, предшествующих нападению Смирновым не было. Да, я сделал словесное замечание медсестре Евтушенко, но на то были основания. Она постоянно хамит коллегам, пациентам, последним даже может дать пощечину. О ее поведении знает все отделение, но она находится в дружеских отношениях с заведующей, ногти ей красит в рабочее время. Видимо поэтому некоторая часть коллектива на стороне Евтушенко и ее родной сестры, работающей в той же должности в отделении, — рассказал Константин «Курьер. Среда. Бердск» 3 июля.
Вспоминая события 28 июня, он не может поверить в то, что его давний знакомый Вячеслав Смирнов смог на него напасть. Причиной тому, как заявил сам Смирнов доктору, оказалось избиение его сестры Евтушенко.
-За полчаса до начала моего рабочего дня, он мне позвонил, спросил, когда я буду на работе. Приехав в отделение, я не стал звонить ему. Но он тут же появился в моем кабинете и начал в грубой форме заявлять, что я избил его сестру. Но во мне веса 100 килограмм, если бы я хоть тронул ее пальцем, где бы она была сейчас. Это защита задним числом, — уверен Фалалеев.
Врач наркологического отделения после встречи со Смирновым находится на больничном до 12 июля. Сейчас он наблюдается у невролога, которая диагностировала у коллеги сотрясение мозга. По словам Фалалеева, после словесных угроз о ранении ножом, брат медсестры приступил к действиям. Обеими руками с кулака он резко ударил по волосистой части головы врача. Тот же, благодаря спортивному прошлому, не растерялся и начал обороняться.
-Шкаф, стол, стулья, компьютер — все в кабинете перевернуто. Все в кровище, за дракой наблюдали медсестры, родственницы Смирнова. Они же и бросились на помощь к брату с криками, царапая мне глаза, шею, лицо и руки, — вспоминает Константин.
Сотрудников наркологического отделения бердской ЦГБ и посетителя разнимал медперсонал. До этого они вызвали на подмогу правоохранителей. Через несколько секунд после драки, в кабинет зашли сотрудники полиции и ГБР. Тут же Константин Фалалеев написал заявление о групповом нападении в его кабинете в рабочее время в отношении Смирнова и двух его сестер — Ирины Евтушенко и Татьяны Панюковой. Константин настроен решительно и готов довести эту историю до возбуждения уголовного дела. К слову сказать, руководство больницы еще не связывалось с врачом Фалалеевым, чтобы выяснить детали инцидента. Константин не в курсе, началась ли служебная проверка.
-Я хочу, чтобы Смирнов был наказан в соответствии с законом, а медсестер уволили. Они всегда нарушали субординацию, а 28 июня перешли все границы. Все знают, что я добрый человек. Никогда даже голос не повышаю, не то, чтобы поднимать руку на женщину. Какие побои? Это все выдумки во спасение. Надеюсь, люди, у которых на слуху эта история, поймут на чьей стороне правда, — резюмировал Константин Фалалеев.
Защищал сестру
Руководство бердской ЦГБ и наркологического отделения не комментирует инцидент, произошедший в стенах отделения 28 июня. Оппонент доктора Вячеслав Смирнов заверяет: он не приходил драться. В кабинет врача Вячеслав пришел, чтобы защитить сестру Ирину. Накануне Татьяна написала ему тревожное сообщение: «У нас ЧП. Фалалеев избил Иринку на работе и еще угрожал.Сняла побои, заявление будет подавать».
-Я написал — не спешите пока. Потому что с Константином в детстве мы занимались спортом вместе. Зашел к нему и спросил, зачем он обидел сестру. А он мне – я ее не обижал. Я говорю – ну, как? У нее синяки, ссадины. Я сказал ему– ну, я же стою держу себя в руках, нож в спину не втыкаю. А после в мою сторону прилетел удар. Видимо, кастетом или чем, потому что рану зашили – два сквозных. С руки, с ноги, начал душить с криками «я тебя убью». Я уже захрюкал, синеть стал, сестры начали разнимать. Вот так я с ним пообщался, поговорил, — рассказывал Вячеслав Смирнов.
Стоит отметить, что Константин Фалалеев мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион Новосибирской области по смешанным боевым единоборствам. Его соперник сейчас находится на больничной койке травматологического отделения бердской ЦГБ.
У медсестер своя правда. Так, по словам Татьяны Панюковой, за сутки до драки Ирина зашла в кабинет Константина Фалалеева, чтобы уточнить рабочие моменты. В ответ получила грубый ответ.
-Она вышла из кабинета и пошла к себе в сестринскую. Затем он прибежал за ней и начал оскорблять матом. Она упала на диван от удара. Попыталась встать, он ее еще раз ударил по лицу. Потом он ее схватил за ногу, стащил с дивана и начал пинать. Он ей сказал, что ладошкой накроет и самое лучшее, что ее ожидает это реанимационная койка с пробитой черепушкой. Это страшный человек, — считает Татьяна.
Заявления от всех участников драки в кабинете врача находятся на проверке в полиции Бердска. Виновникам драки в наркологическом отделении грозит уголовное дело. Кто попадет под статью неизвестно, все покажет результат судебно-медицинской экспертизы. Но, возможно, участники конфликта отделаются административным штрафом.
-В настоящее время служба участковых уполномоченных полиции проводит доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Оба участника конфликта уже опрошены. Пока мы разбираемся в ситуации, — рассказывал «Курьер. Среда. Бердск» начальник отдела полиции Бердска Владимир Соколов 2 июля.
Владимир Васильевич отметил, что это дело частного обвинения. Если кто-то из них захочет привлечь к ответственности обидчика, сделать это можно будет в судебном порядке. У оппонентов есть возможность примирения до судебных разбирательств.
Помню случай.
Одна женщина пыталась доказать производственную травму.
И свидетельница была.
Но она забыла , что на производстве ведется видео наблюдение.
Уволили и её и лжесвидетельницу её.
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Слава уже не торт
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Вот прикол, а главный врач до сих пор не пытается разобраться в происшествии в своём учреждении, не ведёт служебную проверку и не связался с доктором. Его это не колышет.
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Получается что не мед персонал НАРКОЛОГИИ, а братва искитимская (понюкова, евтушенко и смирнов, НАЧАЛИ избивать группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений ВРАЧА Фалалеева, т.к. врач призывал соблюдать субординацию и выполнять СВОЮ работу в соответствии с должностной инструкцией
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Прочитал описание происшествия.
Представил картину.
Вспомнил фильм «Мимино».
Тут тоже можно фильм снять.
Но кажется, что все кроме врача, принимали запрещенные препараты, что и вызвало реакцию врача.
Тем более что профиль медсестры специфический и наверняка был доступ к заветной коробочке с таблетками.
А описание происшествия со стороны похоже на классическую нарколомку.
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Всех проверьте на наркотики
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Мне одному показалось, что нападавшей был с ножом?
Отсюда и жесткая защита.
А вообще пусть врач увольняется из этого гадюшника.
Пусть поубивают сами себя и пациентов, но без него.
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Был в наркологии, сначала думал, что это не медсестры, а пациенты.
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Константин, держитесь! Этот клубок давно надо тряхануть!!! Есть ещё мужчины
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Что то многовато защитников у наркопилюлькиных.Сами что ли коменты строчат.Нарко отделение -наряду с тубиком-это позор местной медицины.
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