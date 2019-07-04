После жалоб на низкую зарплату у медсестры нашли запрещенное вещество на Урале

Медсестра Серовской городской больницы заявила журналистам, что после жалоб на низкую зарплату ей подбросили запрещенное вещество — марганцовку, являющуюся (прекурсором) предшественником наркотиков.

По словам женщины, она получила выговор за нарушения, которые якобы были найдены при осмотре ее кабинета. В служебной записке, которую медсестра предоставила журналистам, говорится, что в ее шкафчике был обнаружен флакон «Калия перманганат» (марганцовка). Этот препарат, как отмечается в документе (его подлинность ничем не подтверждается), не приобретается больницей и не выдается для использования сотрудникам.

«Ко мне пришли юрист со старшей медсестрой, я получила служебную записку, от меня потребовали объяснительную. Я прочитала, обратила внимание на марганцовку, а ее у меня не было. Я ринулась к шкафчику, ее нет, то есть подложили, сфоткали и тут же убрали», — рассказала «МБХ медиа» медсестра.

Женщина вызвала полицию, опасаясь, что у нее могут «найти» что-нибудь еще, однако правоохранители на месте не нашли никаких улик. Сотрудница больницы считает, что ее пытаются подставить из-за жалоб на низкие зарплаты. На данный момент ее оклад составляет 11,5 тысяч рублей.

Источник: ura.news