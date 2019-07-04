После жалоб на низкую зарплату у медсестры нашли запрещенное вещество на Урале

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Медсестра не журналист. Никто не заступится.
Да и марганцовка нужна не медсестрам, а наркоманам.
Если бы было так, как это хотят представить, то она давно бы её продала.
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зачем она наркоманам? ведь запретили потому что можно изготовить пиротехнику!
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Хорошо, что вы не в теме.
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Марганцовка и наркоманам нафиг не нужна. Её включили в перечень прекурсоров просто чтобы на ведомство Иванова (госнаркоконтроль — когда он ещё существовал) внимание обратить.
Ведомства уже нет, а идиотизм после него остался.
С таким же успехом можно было воду из под крана в прекурсоры включить.
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Бедная женщина, теперь не просто жизнь с мизерной зарплатой, ещё и по судам затаскают и нервы вымотают, хорошо ещё если без судимости обойдётся.
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марганцовку запретили что ли? маразм. Нужно у себя посмотреть вдруг завалялась где-то. Посодют еще дб
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