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После жалоб на низкую зарплату у медсестры нашли запрещенное вещество на Урале

Ее оклад составляет 11,5 тыс. рублей. По словам медика, ей подбросили запрещенную марганцовку, но она опасается, что могут подложить что-нибудь еще.

4.07.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
После жалоб на низкую зарплату у медсестры нашли запрещенное вещество на Урале

Медики получают мало

Медсестра Серовской городской больницы заявила журналистам, что после жалоб на низкую зарплату ей подбросили запрещенное вещество — марганцовку, являющуюся (прекурсором) предшественником наркотиков.

По словам женщины, она получила выговор за нарушения, которые якобы были найдены при осмотре ее кабинета. В служебной записке, которую медсестра предоставила журналистам, говорится, что в ее шкафчике был обнаружен флакон «Калия перманганат» (марганцовка). Этот препарат, как отмечается в документе (его подлинность ничем не подтверждается), не приобретается больницей и не выдается для использования сотрудникам.

«Ко мне пришли юрист со старшей медсестрой, я получила служебную записку, от меня потребовали объяснительную. Я прочитала, обратила внимание на марганцовку, а ее у меня не было. Я ринулась к шкафчику, ее нет, то есть подложили, сфоткали и тут же убрали», — рассказала «МБХ медиа» медсестра.

Женщина вызвала полицию, опасаясь, что у нее могут «найти» что-нибудь еще, однако правоохранители на месте не нашли никаких улик. Сотрудница больницы считает, что ее пытаются подставить из-за жалоб на низкие зарплаты. На данный момент ее оклад составляет 11,5 тысяч рублей.

Источник: ura.news


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Медсестра не журналист. Никто не заступится.
    Да и марганцовка нужна не медсестрам, а наркоманам.
    Если бы было так, как это хотят представить, то она давно бы её продала.

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  2. Аноним

    Марганцовка и наркоманам нафиг не нужна. Её включили в перечень прекурсоров просто чтобы на ведомство Иванова (госнаркоконтроль — когда он ещё существовал) внимание обратить.

    Ведомства уже нет, а идиотизм после него остался.

    С таким же успехом можно было воду из под крана в прекурсоры включить.

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  3. Аноним

    Бедная женщина, теперь не просто жизнь с мизерной зарплатой, ещё и по судам затаскают и нервы вымотают, хорошо ещё если без судимости обойдётся.

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  4. Raven

    марганцовку запретили что ли? маразм. Нужно у себя посмотреть вдруг завалялась где-то. Посодют еще дб

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