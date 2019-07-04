Погибли двое в рухнувшем в кювет с водой ВАЗе в Новосибирской области
Репетировали сдачу норм ГТО дети на спортивном празднике во дворе дома в Бердске
Сгорел неизвестный мужчина на пожаре в СНТ «Швейник» в Бердске
Получили паспорта РФ более 2 тыс. жителей Донбасса. Еще 13 тыс. подали документы на российское гражданство
Собрали €2 млн для больного ребенка на «самое дорогое лекарство в мире» в Португалии
На погашение ипотеки 450 тыс. рублей получат многодетные семьи с 4 июля
Сгорела дача у кладбища: за 1,5 км возили воду для тушения пожара в СНТ Бердска
Недорого в Бердске: Отправим факс, наберем текст, копирование, сканирование, рассылка резюме
Выжили четверо моряков при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море
«Единая Россия» отвезет собранные в Бердске вещи и еду для пострадавших от наводнения в Приангарье