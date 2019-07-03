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Срубили березы под торговый павильон в роще у ТЦ «Гермес» в Бердске

Деревья ликвидировали законно: два аварийных, одно с предельным наклоном на тротуар. Предприниматель расчищает площадку для бизнеса.

3.07.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.
 
Срубили березы под торговый павильон в роще у ТЦ «Гермес» в Бердске

На месте вырубки у дома №134 на ул. Красная Сибирь

Жители Микрорайона обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом о вырубке деревьев возле ТЦ «Гермес». Они поделились фото, где запечатлено, как распиленные стволы берез грузят в кузов большегруза. Законно ли срубили деревья, интересуются бердчане.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», три березы ликвидировали на законных основаниях. Об этом сообщил замначальника управления природными ресурсами Андрей Неустроев.

— Там все официально. Была заявка на вырубку, состоялась комиссия в пятницу. Выдали разрешение на вырубку двух сухостойных берез и одной с предельным наклоном на тротуар, которую признали неудовлетворительной, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Иванович.

По его словам, за березу в неудовлетворительном состоянии предприниматель, расчищающий площадку для бизнеса, заплатил 6 тыс. рублей. Аварийные не стоят ничего.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», участок, где убрали деревья, находится в аренде у предпринимателя, который решил поставить там новый павильон — недалеко от дома №134 на ул. Красная Сибирь.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Неустроев, вы когда будите выдавать разрешения взамен вырублено дерева посадить ДВА

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    • аноним

      Чтоб вдальнейшем не повадно было рубить , надо игнорировать этот киоск.Не покупайте там ничего, сам скоро закроется!

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      • Аноним

        Такие же призывы были когда у «поляны» все березы повырубили, туда как бегало полмикрорайона так и бегает денежку относит, ждём когда за поляной все остатки уничтожат — надо же бизнес расширять!

        Thumb up 7 Thumb down 0

      • Аноним

        В Бердске больше всего в стране магазинов и торговых площадей на одного жителя, при этом больше половины стоит полупустыми, потому что в Бердске столько нет арендаторов, а этим всё мало, никак не накушаются! Как вы не поймете, дело не в количестве точек, а в отсутствии денег у населения, чтобы эти все точки торговли прокормить! Мерзко от того, что всем плевать на живые деревья, от массовых убийств деревьев в пустую, в Бердске и его округе…….

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  2. redfalcon

    Война зеленым насаждениям давно объявлена властью Бердска. Власть-Бердск: 2:0

    Thumb up 2 Thumb down 1

  3. Андрей

    В этом районе не строить павильоны надо, а сносить ларьки, которые портят вид прилегающей территории около ДК Родина! Ведь скоро не возможно будет свободно пройти от ГЕРМЕСА к ДК Родина из-за ларьков, хаотично расположенных здесь, и мусора из этих «бизнес-центров» в зимне-весенний период! Позорно иметь рассадник бескультурья возле городского Дворца культуры! ИМХО

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