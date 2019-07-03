Срубили березы под торговый павильон в роще у ТЦ «Гермес» в Бердске

Жители Микрорайона обратились в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» с вопросом о вырубке деревьев возле ТЦ «Гермес». Они поделились фото, где запечатлено, как распиленные стволы берез грузят в кузов большегруза. Законно ли срубили деревья, интересуются бердчане.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», три березы ликвидировали на законных основаниях. Об этом сообщил замначальника управления природными ресурсами Андрей Неустроев.

— Там все официально. Была заявка на вырубку, состоялась комиссия в пятницу. Выдали разрешение на вырубку двух сухостойных берез и одной с предельным наклоном на тротуар, которую признали неудовлетворительной, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Андрей Иванович.

По его словам, за березу в неудовлетворительном состоянии предприниматель, расчищающий площадку для бизнеса, заплатил 6 тыс. рублей. Аварийные не стоят ничего.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», участок, где убрали деревья, находится в аренде у предпринимателя, который решил поставить там новый павильон — недалеко от дома №134 на ул. Красная Сибирь.