«Газель» задавила насмерть 21-летнюю девушку при разгрузке товаров у магазина в Новосибирске
За георгиевскую ленточку унизили российских туристов в Грузии
Разбила глаз пассажиру бросавшая камни в трамвай школьница в Новосибирске
Вылечила перелом после нападения посетителя замглавврача ЦГБ Бердска
Недовольны качеством услуг ЖКХ больше трети россиян
Срубили березы под торговый павильон в роще у ТЦ «Гермес» в Бердске
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Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А
Расстрелял соседей из-за громкой музыки 54-летний житель Красноярска
Неустроев, вы когда будите выдавать разрешения взамен вырублено дерева посадить ДВА
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Чтоб вдальнейшем не повадно было рубить , надо игнорировать этот киоск.Не покупайте там ничего, сам скоро закроется!
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Такие же призывы были когда у «поляны» все березы повырубили, туда как бегало полмикрорайона так и бегает денежку относит, ждём когда за поляной все остатки уничтожат — надо же бизнес расширять!
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В Бердске больше всего в стране магазинов и торговых площадей на одного жителя, при этом больше половины стоит полупустыми, потому что в Бердске столько нет арендаторов, а этим всё мало, никак не накушаются! Как вы не поймете, дело не в количестве точек, а в отсутствии денег у населения, чтобы эти все точки торговли прокормить! Мерзко от того, что всем плевать на живые деревья, от массовых убийств деревьев в пустую, в Бердске и его округе…….
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Война зеленым насаждениям давно объявлена властью Бердска. Власть-Бердск: 2:0
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В этом районе не строить павильоны надо, а сносить ларьки, которые портят вид прилегающей территории около ДК Родина! Ведь скоро не возможно будет свободно пройти от ГЕРМЕСА к ДК Родина из-за ларьков, хаотично расположенных здесь, и мусора из этих «бизнес-центров» в зимне-весенний период! Позорно иметь рассадник бескультурья возле городского Дворца культуры! ИМХО
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