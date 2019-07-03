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Полностью построили детский сад в микрорайоне Южном Бердска

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Полностью построили детский сад в микрорайоне Южном Бердска

В пищеблок садика уже завезли оборудование. В июле пройдут аукционы на покупку необходимого инвентаря. В сентябре туда придут первые воспитанники.

3.07.2019 Фото: berdsk.nso.ru 2 коммент.
 
Полностью построили детский сад в микрорайоне Южном Бердска

Строительные и отделочные работы детского сада в микрорайоне Южном завершены

2 июля прошла еженедельная выездная комиссия по вопросам завершения строительства детского сада в микрорайоне «Южный» в составе заместителя главы администрации (по социальной политике) Сергея Носова, представителей управления образования, «УКС» Новосибирской области, МБУ «УКС» города Бердска, МУП «КБУ».

Участники совещания обсудили вопросы эксплуатации теплового пункта. В ходе работы комиссия осмотрела лифт, пищеблок, помещения групп, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

На сегодняшний день строительные и отделочные работы завершены. В текущем месяце планируется проведение ряда аукционов по закупке необходимого для детского сада оборудования и материалов. В настоящее время за счет ГКУ НСО «УКС» в пищеблок детского сада уже завезли новое оборудование.

По прогнозам комиссии к новому учебному году детский сад сможет принять своих первых воспитанников.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Фото 2: Это Носов такой высокий или лифт такой низкий?
    Фото 5: Бедные нянечки, которым предстоит мыть все эти открытые трубы!

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  2. Аноним

    Вот бы еще эти ужасные и уродские зеленые веранды (которые больше похожи на ограждение для мусорных баков) переделали!
    Почему их не сделать в тех же цветах, что и сам садик?!
    А пока эти «сооружения» портят всё впечатление от красивого и современного детского сада.

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