Полностью построили детский сад в микрорайоне Южном Бердска

2 июля прошла еженедельная выездная комиссия по вопросам завершения строительства детского сада в микрорайоне «Южный» в составе заместителя главы администрации (по социальной политике) Сергея Носова, представителей управления образования, «УКС» Новосибирской области, МБУ «УКС» города Бердска, МУП «КБУ».

Участники совещания обсудили вопросы эксплуатации теплового пункта. В ходе работы комиссия осмотрела лифт, пищеблок, помещения групп, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

На сегодняшний день строительные и отделочные работы завершены. В текущем месяце планируется проведение ряда аукционов по закупке необходимого для детского сада оборудования и материалов. В настоящее время за счет ГКУ НСО «УКС» в пищеблок детского сада уже завезли новое оборудование.

По прогнозам комиссии к новому учебному году детский сад сможет принять своих первых воспитанников.