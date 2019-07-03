Недовольны качеством услуг ЖКХ больше трети россиян

Качеством оказания таких услуг в сфере ЖКХ, как отопление, водоснабжение, техническое обслуживание жилого фонда, недовольны 36% россиян, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

По результатам исследования, половина опрошенных считает, что за последний год качество услуг по вывозу мусора не изменилось, а каждый пятый респондент (21%) полагает, что оно наоборот ухудшилось. О позитивных изменениях говорят 18% участников опроса.

При этом работа жилищно-коммунальных служб устраивает 60% жителей России. По данным социологов, этот показатель значительно вырос за последние годы — девять лет назад довольных было всего 39%.

Тем не менее, каждый третий россиянин (30%) имеет нарекания к работе компании, ответственной за содержание и эксплуатацию дома. Согласно результатам социологического исследования, девять лет назад недовольными работой ЖКХ были более половины россиян (52%).

Инициативный всероссийский опрос был проведен 1 июля 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Источник: Интерфакс