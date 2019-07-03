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Кремль отказался раскрывать тайну гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик»

Обнародованы фамилии двух Героев России, отравившихся продуктами горения при пожаре глубоководного исследовательского аппарата.

3.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Кремль отказался раскрывать тайну гибели 14 моряков на подлодке Лошарик

Названы имена погибших на подлодке в Баренцевом море

Названы имена двух Героев России, погибших на горевшей подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, передает телеграм-канал Baza.

Один из них – испытатель глубоководной военной техники, капитан первого ранга Николай Филин. Звание Героя России он получил в прошлом году. Второй, получивший награду – командир пострадавшей подлодки, капитан первого ранга Денис Долонский. Ему присудили звание около 6-7 лет назад за исследование Арктики и Антарктики.

Ранее сообщалось, что среди погибших помимо двух героев России оказались 7 капитанов 1-го ранга. Всего на станции находились 25 членов экипажа, 14 погибли при отравлении продуктами горения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что глава государства как верховный главкомандующий знает все о секретной станции, на которой погибли 14 подводников, но раскрывать эту информацию не будут.

Президенту России Владимиру Путину незамедлительно доложили о ЧП на подводном аппарате, пожар на котором унес жизни 14 человек, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Данные об аппарате Песков назвал «абсолютно секретными», а потому не подлежащими раскрытию.

«Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается. У вас не должно быть сомнений, что главнокомандующий все знает», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о возможности раскрытия информации об аппарате в будущем, пресс-секретарь президента сказал, что этого делать не планируется. По поводу обнародования имен погибших подводников он рекомендовал обращаться в Минобороны.

Ранее источник РБК сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате атомной глубоководной станции проекта 10831 (также известного как «Лошарик»).

2 июля в ходе встречи с Путиным министр обороны Сергей Шойгу сказал, что в результате пожара из-за отравления продуктами горения погибли 14 подводников, составлявших экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата Северного флота.

«Это необычное судно, мы с вами знаем, это научно-исследовательское судно, экипаж высокопрофессиональный. В соответствии с вашими предварительными докладами из 14 погибших семь — капитаны 1-го ранга, двое — Герои России», — сказал Путин.

3 июля появилась информация о том, что погибшие моряки были приписаны к одной из войсковых частей Петербурга. «Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плавание отправилась из Петербурга», — сообщил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Источник: РБК


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