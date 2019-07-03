За георгиевскую ленточку унизили российских туристов в Грузии
«Главное не забывать, что в Грузии абсолютно безопасно, что это позиция не всего грузинского народа, и что георгиевскую ленту они топчут от избытка гордости», написал после инцидента российский журналист.(ВИДЕО)
В Грузии произошел инцидент с участием российских туристов
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку. Видеозапись опубликовал в своем твиттере российский журналист Дмитрий Смирнов.
«Главное не забывать, что в Грузии абсолютно безопасно, что это позиция не всего грузинского народа, и что георгиевскую ленту они топчут от избытка гордости», — написал он.
Водитель машины, в которой находилась также, по предварительным данным, его семья, сначала отказывался отдавать ленточку. Грузины заблокировали автомобиль, не давая ему проехать. В итоге россиянин махнул рукой и отдал вызвавший раздражение грузин атрибут дня Победы. В конце записи видно, как один из местных жителей демонстрирует трофей и привязывает георгиевскую ленточку к шнуркам своих кроссовок.
Антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.
Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч человек, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.
Протестующие размахивали флагами Грузии, Украины и США и выкрикивали разнообразные антироссийские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело!». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и вернулись в Москву первым же рейсом.
Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.
Вскоре после этого президент России Владимир Путин распорядился с 8 июля заморозить авиасообщение с Грузией. Из-за сокращения потока российских туристов Грузия потеряет до $300 млн за грядущие полгода, заявили в грузинском Национальном банке.
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна работает над тем, чтобы турпоток из России не был сокращен. Грузинская диаспора России попросила президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией. При этом власти Грузии не дают юридических гарантий безопасности россиян, считая, что они уже и так есть.
«Мы уже гарантируем [безопасность туристов]», — заявил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили.
При этом он отметил, что, по статистике, ни одного ЧП с российскими туристами не было. «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите», — добавил замминистра.
Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свою очередь, дал обещание, что туристы из России будут в безопасности, если поедут в Грузию.
«Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов», — подчеркнул он.
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между Российской Федерацией и Грузией нет никакого конфликта, и в настоящее время разорвать отношения двух стран изо всех сил пытаются грузинские власти.
«Мы ничего не инициировали. Никакого конфликта между Россией и Грузией нет», — подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что в России не происходит никаких антигрузинских протестов и жители настроены по отношению к грузинам положительно.
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН заявил, что причина антироссийских протестов в Грузии — внутренние политические распри.
«Оппозиция в лице сторонников Саакашвили, проигравшая на президентских и парламентских выборах, взяла реванш. Она использовала совершенно глупый и надуманный повод. < …> Кто сел в кресло спикера — всего лишь повод, все это была заранее спланировано оппозицией. То, что началось потом, всех потрясло, особенно злобная русофобия», — заявил он.
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Россия в 2018 году закупила 53 682 627 бутылок грузинского вина, заняв первое место в списке стран, куда оно вывозится, сообщило национальное агентство вина Грузии.
Это 60% от общего экспорта вин Грузии.
Пора уже успокоить разгорячившихся кавказских парней.
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Если запретить поставки их пойла, этот дружественный народ оставшихся там русских просто разорвёт
Американцы превратили грузин просто в быдло нацию, туда им и дорога — в средние века.
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У нс тоже много грузин проживают и пользуются добротой нашего населения.
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И в советское время грузинское вино было почти все обыкновенным шмурдяком. А грузинское шампанское вообще пить было нельзя. Правда были несколько неплохих сортов: хванчкара, киндзмараули, цинандали… Купить их правда в России можно было, но вину соответствовали лишь бутылка и этикетка. А сейчас грузинское вино, как и армянский коньяк — это совсем не та песня и две очень большие разницы с настоящими винами и коньяком.
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Съездили отдохнуть
Кто тут в прошлый раз писал как хорошо в Грузии относятся к русским?
Ну, будет уроком всем либеральной шушере, непонятно почему рейсы только 8го закрывают, надо было ещё 22 всё останавливать, когда всё завертелось.
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Кажись Егорка Савин, местный гиперлиберал, вовсю хвалебствовал тут.
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в данный момент две семейных пары моих друзей из Новосибирска находятся в Кахетии (это примерно два-три часа езды от Тбилиси) …отзывы самые восторженные… больше половины живущих в местной гостинице — русские ..
пьют кахетинские вина, братаются с местными..))
и — кстати…там куда дешевле Крыма ))
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Насочинял.
Наверняка, в связи с подобными событиями, они бы сидели, поджав коленки к подбородку. Если уж в Абхазии многим не комфортно, то тем более и в Грузии опасно.
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Аноним может они помощи просили,а тебе показалось братаются
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Видео снято в 2014 году, в разгар украинских событий. Зачем его мусолить сейчас?
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Последний раз был в Грузии, конкретно в Тбилиси, в 1988 году. Высокомерие и национализм — это бросается в глаза сразу после нескольких минут общения. С 1974 по 1991 год я по работе бывал почти во всех республиках СССР. И с каждым годом все заметнее было негативное отношение к русским. Заложенная «отцом народов» национальная политика привела к краху страны. Пока Россию можно было сосать, ее терпели. Ну, а потом: «Чемодан — вокзал — Россия» практически везде. Ну разве что в Белоруссии еще терпят… Пока. Да оно и понятно. Обслуживающий персонал должен был знать свое место.
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