КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам СТУДИЮ
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам 1-ую на Рогачёва 89137313888 Ирина
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«Газель» задавила насмерть 21-летнюю девушку при разгрузке товаров у магазина в Новосибирске

За георгиевскую ленточку унизили российских туристов в Грузии

Разбила глаз пассажиру бросавшая камни в трамвай школьница в Новосибирске

Вылечила перелом после нападения посетителя замглавврача ЦГБ Бердска

Недовольны качеством услуг ЖКХ больше трети россиян

Срубили березы под торговый павильон в роще у ТЦ «Гермес» в Бердске

Кремль отказался раскрывать тайну гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик»

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Расстрелял соседей из-за громкой музыки 54-летний житель Красноярска

Полностью построили детский сад в микрорайоне Южном Бердска

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


За георгиевскую ленточку унизили российских туристов в Грузии

«Главное не забывать, что в Грузии абсолютно безопасно, что это позиция не всего грузинского народа, и что георгиевскую ленту они топчут от избытка гордости», написал после инцидента российский журналист.(ВИДЕО)

3.07.2019 Фото: Википедии 11 коммент.
 
За георгиевскую ленточку унизили российских туристов в Грузии

В Грузии произошел инцидент с участием российских туристов

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку. Видеозапись опубликовал в своем твиттере российский журналист Дмитрий Смирнов.

«Главное не забывать, что в Грузии абсолютно безопасно, что это позиция не всего грузинского народа, и что георгиевскую ленту они топчут от избытка гордости», — написал он.

Водитель машины, в которой находилась также, по предварительным данным, его семья, сначала отказывался отдавать ленточку. Грузины заблокировали автомобиль, не давая ему проехать. В итоге россиянин махнул рукой и отдал вызвавший раздражение грузин атрибут дня Победы. В конце записи видно, как один из местных жителей демонстрирует трофей и привязывает георгиевскую ленточку к шнуркам своих кроссовок.

Антироссийские протесты начались в Тбилиси 20 июня из-за инцидента с участием депутата Государственной думы РФ Сергея Гаврилова. Парламентарий, прилетевший в Грузию в составе делегации Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), возмутил грузинскую оппозицию тем, что занял место спикера парламента и произнес речь на русском языке.

Вечером на площади перед зданием грузинского парламента собралось несколько тысяч человек, требовавших от глав силовых ведомств и правительства уйти в отставку.

Протестующие размахивали флагами Грузии, Украины и США и выкрикивали разнообразные антироссийские лозунги, скандируя самоназвание Грузии «Сакартвело!». Радикалы ворвались в зал заседаний, облили депутата Гаврилова водой и потребовали от российских делегатов немедленно вернуться в Москву. После этого россияне в сопровождении охраны незамедлительно выехали в аэропорт и вернулись в Москву первым же рейсом.

Одновременно с этим на площади начались столкновения радикалов с полицейскими. Силовики применили слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Около 250 человек пострадали, задержаны были более 200 протестующих.

Вскоре после этого президент России Владимир Путин распорядился с 8 июля заморозить авиасообщение с Грузией. Из-за сокращения потока российских туристов Грузия потеряет до $300 млн за грядущие полгода, заявили в грузинском Национальном банке.

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что страна работает над тем, чтобы турпоток из России не был сокращен. Грузинская диаспора России попросила президента Владимира Путина отменить решение о приостановлении авиасообщения с Грузией. При этом власти Грузии не дают юридических гарантий безопасности россиян, считая, что они уже и так есть.

«Мы уже гарантируем [безопасность туристов]», — заявил замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили.

При этом он отметил, что, по статистике, ни одного ЧП с российскими туристами не было. «Это ненормальный вопрос, посмотрите статистику — там ни одного происшествия за последние пять лет не было, и сейчас не было, у российских туристов спросите», — добавил замминистра.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, в свою очередь, дал обещание, что туристы из России будут в безопасности, если поедут в Грузию.

«Безопасность туристов в нашей стране защищена, в том числе, российских туристов», — подчеркнул он.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что между Российской Федерацией и Грузией нет никакого конфликта, и в настоящее время разорвать отношения двух стран изо всех сил пытаются грузинские власти.

«Мы ничего не инициировали. Никакого конфликта между Россией и Грузией нет», — подчеркнула Матвиенко. Она отметила, что в России не происходит никаких антигрузинских протестов и жители настроены по отношению к грузинам положительно.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с НСН заявил, что причина антироссийских протестов в Грузии — внутренние политические распри.

«Оппозиция в лице сторонников Саакашвили, проигравшая на президентских и парламентских выборах, взяла реванш. Она использовала совершенно глупый и надуманный повод. < …> Кто сел в кресло спикера — всего лишь повод, все это была заранее спланировано оппозицией. То, что началось потом, всех потрясло, особенно злобная русофобия», — заявил он.
Видео youtube.com:

Источник: gazeta.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
«Газель» задавила насмерть 21-летнюю девушку при разгрузке товаров у магазина в Новосибирске За георгиевскую ленточку унизили российских туристов в Грузии Разбила глаз пассажиру бросавшая камни в трамвай школьница в Новосибирске

(11) Комментариев

  1. Аноним

    Россия в 2018 году закупила 53 682 627 бутылок грузинского вина, заняв первое место в списке стран, куда оно вывозится, сообщило национальное агентство вина Грузии.
    Это 60% от общего экспорта вин Грузии.

    Пора уже успокоить разгорячившихся кавказских парней.

    Thumb up 8 Thumb down 2

    • Аноним

      Если запретить поставки их пойла, этот дружественный народ оставшихся там русских просто разорвёт :-D
      Американцы превратили грузин просто в быдло нацию, туда им и дорога — в средние века.

      Thumb up 6 Thumb down 3

    • Аноним

      И в советское время грузинское вино было почти все обыкновенным шмурдяком. А грузинское шампанское вообще пить было нельзя. Правда были несколько неплохих сортов: хванчкара, киндзмараули, цинандали… Купить их правда в России можно было, но вину соответствовали лишь бутылка и этикетка. А сейчас грузинское вино, как и армянский коньяк — это совсем не та песня и две очень большие разницы с настоящими винами и коньяком.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Съездили отдохнуть :-D
    Кто тут в прошлый раз писал как хорошо в Грузии относятся к русским?
    Ну, будет уроком всем либеральной шушере, непонятно почему рейсы только 8го закрывают, надо было ещё 22 всё останавливать, когда всё завертелось.

    Thumb up 5 Thumb down 6

  3. Аноним

    в данный момент две семейных пары моих друзей из Новосибирска находятся в Кахетии (это примерно два-три часа езды от Тбилиси) …отзывы самые восторженные… больше половины живущих в местной гостинице — русские ..
    пьют кахетинские вина, братаются с местными..))
    и — кстати…там куда дешевле Крыма ))

    Thumb up 3 Thumb down 7

    • Аноним

      Насочинял.

      Наверняка, в связи с подобными событиями, они бы сидели, поджав коленки к подбородку. Если уж в Абхазии многим не комфортно, то тем более и в Грузии опасно.

      Thumb up 0 Thumb down 2

  4. Организатор

    Аноним может они помощи просили,а тебе показалось братаются

    Thumb up 3 Thumb down 3

  5. Аноним

    Видео снято в 2014 году, в разгар украинских событий. Зачем его мусолить сейчас?

    Thumb up 2 Thumb down 1

  6. Аноним

    Последний раз был в Грузии, конкретно в Тбилиси, в 1988 году. Высокомерие и национализм — это бросается в глаза сразу после нескольких минут общения. С 1974 по 1991 год я по работе бывал почти во всех республиках СССР. И с каждым годом все заметнее было негативное отношение к русским. Заложенная «отцом народов» национальная политика привела к краху страны. Пока Россию можно было сосать, ее терпели. Ну, а потом: «Чемодан — вокзал — Россия» практически везде. Ну разве что в Белоруссии еще терпят… Пока. Да оно и понятно. Обслуживающий персонал должен был знать свое место.

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка на ремонт телевизоров
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика