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За 1,2 млрд рублей ликвидируют 6 мусорных свалок в Новосибирской области

Начало работ по проектированию и проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ планируется в этом году. Первыми к ликвидации свалок, в 2020-м, приступят в Барабинске и Чанах.

3.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За 1,2 млрд рублей ликвидируют 6 мусорных свалок в Новосибирской области

В регионе за пять лет будет ликвидировано шесть свалок

Шесть крупных несанкционированных свалок в Новосибирске и районных центрах области будут ликвидированы в рамках национального проекта «Экология» до конца 2024 года. О реализации нацпроекта по линии областного минприроды шла речь на пресс-конференции 2 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко рассказал, что две свалки, запланированные к ликвидации, расположены в границах Новосибирска (Пашино и Гусинобродский полигон), по одной свалке – в Барабинске, Чанах, Каргате, Татарске. Задача по их ликвидации предусмотрена региональным проектом «Чистые города», который разработан министерством в соответствии с задачами федерального проекта «Чистая страна». Ориентировочный общий объем финансирования составляет 1,2 млрд рублей федеральных и областных средств.

Начало работ по проектированию и проведение конкурсных процедур по заключению муниципальных контрактов на выполнение работ планируется в этом году. Первыми к ликвидации свалок, в 2020 году, приступят в Барабинске и Чанах.

Напомним, что 27 мая правительство Новосибирской области одобрило ряд мер по ликвидации несанкционированных свалок. Соответствующие изменения были предложены в государственную программу «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области».

Другим направлением нацпроекта «Экология» является федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов», в рамках которого разработан региональный проект «Сохранение и восстановление водных объектов Новосибирской области». Общий объем финансирования проекта на весь период реализации составляет 81,7 млн рублей (федеральный бюджет), в регионе планируется расчистить два озера и одну реку.

В рамках еще одного федерального проекта «Сохранение лесов» предусмотрено проведение лесовосстановления, формирование страхового фонда семян лесных растений, закупка специализированной лесохозяйственной и лесопожарной техники. Объем финансирования за весь период реализации проекта составляет 644,5 млн рублей. Как отметил Андрей Даниленко, часть средств уже направлена на проведение лесовосстановления и закупку спецтехники.


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