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Боеготовность российской армии с комплексами С-400 и «Панцирь-С» проверяют в Крыму

политологи полагают, что июль-август — самый пик провокаций со стороны Украины и западных структур. Сейчас проводятся натовские учения в Черном море.

3.07.2019 Фото: МО Нет комментариев
 
Боеготовность российской армии с комплексами С 400 и Панцирь С проверяют в Крыму

В Крыму началась проверка боеготовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С»

Подразделения противовоздушной обороны Южного военного округа в Крыму приступили к проверке боевой готовности с привлечением комплексов С-400 и «Панцирь-С». Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

«Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) соединения 4 армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Крыму, совершили марш на полигон в рамках проверки боевой готовности. Личный состав выполнил мероприятия приведения в высшие степени боевой готовности и приступил к выполнению учебно-боевых задач по предназначению», – говорится в сообщении.

В ходе практической части расчеты ЗРК С-400 «Триумф» совершили марш в назначенный район и выполнили развертывание комплексов в боевое положение. Подчеркивается, что расчеты ЗРПК «Панцирь-С» обеспечили прикрытие С-400 с воздуха.

На позиции зенитчики выполнили поиск, классификацию, сопровождение условных целей, после чего уничтожили их электронными пусками. В дальнейшем личный состав оперативно сменил стартовые позиции, выполнив перемещение и развертывание в запасном районе.

Всего к проверке привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 30 единиц военной и специальной техники.

Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России», военный политолог Александр Перенджиев в эфире радио Sputnik прокомментировал проверку боеготовности в Крыму.

«С 1 июня у нас начался летний «учебный период». В соответствии с этим, конечно, проводятся и проверки готовности войск к выполнению боевых задач. Что касается непосредственно Крыма, то июль-август, можно сказать, самый пик в плане провокаций со стороны Украины и западных структур, прежде всего НАТО. Мы знаем, что сейчас проводятся натовские учения в Черном море. И Россия, конечно, принимает все меры для обеспечения безопасности в Черноморской акватории. И здесь очень важна система противовоздушной обороны. Так что, могу сказать, что армия начеку. Все ее службы, системы, механизмы находятся в самом готовом виде, чтобы отразить любую атаку и любую провокацию», – сказал Александр Перенджиев.

 


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