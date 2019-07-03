Отключат горячую воду на 5 дней в Красном Соколе Бердска

О проведении плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18 в Бердске сообщил сегодня, 3 июля, в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18 будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Красный Сокол, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; ул. Ленина, 1А, — уточнили в КБУ.

Воды не будет с 9 часов утра 8 июля до 16 часов 12 июля.