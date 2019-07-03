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Отключат горячую воду на 5 дней в Красном Соколе Бердска

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Отключат горячую воду на 5 дней в Красном Соколе Бердска

Из-за чистки водоподогревателя в ЦТП без воды останутся 8 многоквартирных домов.(АДРЕСА)

3.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Отключат горячую воду на 5 дней в Красном Соколе Бердска

Бердские коммунальщики периодически проводят профилактические работы в ЦТП

О проведении плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18 в Бердске сообщил сегодня, 3 июля, в муниципальном Комбинате бытовых услуг.

-В связи с проведением плановой чистки водоподогревателей на ЦТП-18 будет произведено отключение горячей воды у потребителей по адресам: ул. Красный Сокол, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23; ул. Ленина, 1А, — уточнили в КБУ.

Воды не будет с 9 часов утра 8 июля до 16 часов 12 июля.


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