Выросли тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске

С 1 июля 2019 года изменились тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в Бердске. Об этом напомнил горожанам муниципальный Комбинат бытовых услуг.

Повышение стоимости на услуги ЖКХ дважды в год было определено решением федеральной власти. Первое повышение тарифов было 1 января 2019 года. Приказом областного департамента по тарифам для населения с 1 июля установлена следующая стоимость услуг МУП «КБУ»:

горячая вода – 141,47 рублей за 1 кубический метр

холодная вода — 19,85 рублей за 1 кубический метр

водоотведение — 30,5 рублей за 1 кубический метр

отопление — 1838,45 рублей за одну Гкал.

Горячая вода подорожала на 4,5 рубля, отопление — на 57 рублей.

-Для обеспечения корректных начислений рекомендуем ежемесячно передавать показания приборов учета с 23 по 26 число, — заявили в КБУ.

Изменились и тарифы на электроэнергию для физических лиц – 2,68 руб. за 1 кВт/ч.

Передать показания и оплатить услуги ЖКХ можно с помощью онлайн-сервисов:

Личный кабинет kvartplata.ru (нужна предварительная регистрация)

Платежный кабинет pay.kvartplata.ru (упрощенная регистрация по телефону)

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