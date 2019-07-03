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Выросли тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске

Горячая вода подорожала на 4,5 рубля, отопление — на 57 рублей. КБУ просит передавать показания приборов учета с 23 по 26 число каждого месяца.

3.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Выросли тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля в Бердске

За отопление бердчане платят даже летом

С 1 июля 2019 года изменились тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение в Бердске. Об этом напомнил горожанам муниципальный Комбинат бытовых услуг.

Повышение стоимости на услуги ЖКХ дважды в год было определено решением федеральной власти. Первое повышение тарифов было 1 января 2019 года. Приказом областного департамента по тарифам для населения с 1 июля установлена следующая стоимость услуг МУП «КБУ»:

горячая вода – 141,47 рублей за 1 кубический метр
холодная вода — 19,85 рублей за 1 кубический метр
водоотведение — 30,5 рублей за 1 кубический метр
отопление — 1838,45 рублей за одну Гкал.

Горячая вода подорожала на 4,5 рубля, отопление — на 57 рублей.

-Для обеспечения корректных начислений рекомендуем ежемесячно передавать показания приборов учета с 23 по 26 число, — заявили в КБУ.

Изменились и тарифы на электроэнергию для физических лиц – 2,68 руб. за 1 кВт/ч.

Передать показания и оплатить услуги ЖКХ можно с помощью онлайн-сервисов:

Личный кабинет kvartplata.ru (нужна предварительная регистрация)
Платежный кабинет pay.kvartplata.ru (упрощенная регистрация по телефону)
Мобильное приложение для телефона на базе Android
Мобильное приложение для телефона на базе Apple


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Как называется мобильное приложение?
    Муп кбу не ищет

    Thumb up 3 Thumb down 0

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