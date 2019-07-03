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Расстрелял соседей из-за громкой музыки 54-летний житель Красноярска

Сначала оппоненты пытались драться, потом один взял ружье и выстрелил. Один из группы любителей громкой музыки получил огнестрельное ранение.

3.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Расстрелял соседей из за громкой музыки 54 летний житель Красноярска

Один получил огнестрельное ранение

Красноярец открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки, против него возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщили РИА Новости в красноярской полиции.

В ведомстве сообщили, что конфликт возник между группой людей и мужчиной 54 лет в частном секторе Красноярска из-за громкой музыки. Мужчина выстрелил из гладкоствольного ружья, один из шумевших был ранен.

«В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 213 (хулиганство). Максимальная санкция статьи составляет пять лет лишения свободы», — сказал собеседник агентства.

Ранее «ВКонтакте» появилось видео, на котором человек с ружьем ругается с другими мужчинами. Мужчины пытаются бороться, после чего человек с ружьем стреляет и уходит. При этом все участники конфликта остаются на ногах. В пояснении к видео говорится, что один из участников конфликта получил огнестрельное ранение в руку.

Источник: РИА Новости


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