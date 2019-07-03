Путин поручил повысить пособие на ребенка бедным семьям

Президент РФ Владимир Путин по итогам прямой линии дал поручение правительству до 1 октября текущего года обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, которые предусматривают увеличение с 1 января 2020 года размера пособий на детей в возрасте от полутора до трех лет.

«Правительству РФ обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих установление с 1 января 2020 года eжeмeсячных выплат гражданам, находящимся в отпускe по уходу за рeбeнком в возрастe от полутора до трeх лeт, в размере, равном величине прожиточного минимума для детей, определенном в субъекте РФ, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, определенную в субъекте», — говорится в списке поручений, опубликованных на сайте Кремля.

В документе уточняется, что вся работа должна быть завершена в срок до 1 октября 2019 года.