2 млн рублей за смерть отца отсудить у больницы Искитима хотят сестры в суде Бердска

Подали иск в суд на Искитимскую центральную городскую больницу две дочери умершего о компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда жизни и здоровью. Как рассказала сайту «Весь Искитим» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова, родные требуют по суду взыскать с больницы по 1 млн рублей.

— В больницу поступил родственник Ларисы Грушиной и Елены Коноваловой. Вскоре он умер. Женщины предполагают, что родному человеку не была оказана необходимая медицинская помощь и из-за этого он скончался, — сообщила Наталья Сафронова сегодня, 3 июля.

Как стало известно сайту «Весь Искитим», сестры подали иск в суд Бердска 6 июня. Возможно, это обусловлено проживанием женщин в Бердске. Сегодня, 3 июля, судья Ирина Кадашева перенесла рассмотрение дела на 28 августа. Третьим лицом в деле выступает прокурор Бердска и представитель министерство здравоохранения Новосибирской области.