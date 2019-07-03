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Вылечила перелом после нападения посетителя замглавврача ЦГБ Бердска

Пострадавшая Надежда Шахатова более месяца находилась на больничном со сломанной рукой. СК продолжает расследовать инцидент.

3.07.2019 Фото: Соцсети 2 коммент.
 
Вылечила перелом после нападения посетителя замглавврача ЦГБ Бердска

Александр Охотин и Надежда Шахатова

Пострадавшая при нападении посетителя заместитель главврача ЦГБ Бердска Надежда Шахатова вышла с больничного и приступила к своим должностным обязанностям. Как сообщила Надежда Александровна «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 3 июля, она занята, поскольку находится на консилиуме в реанимации у постели тяжелобольного. На больничном замглавврача со сломанной рукой находилась более месяца.

Следственный комитет пока продолжает расследование, рассказал 3 июля «Курьер. Среда. Бердск» Александр Охотин, с которым у Шахатовой произошел инцидент. Министр здравоохранения региона взял на контроль качество медицинский деятельности в бердской больнице.

Конфликт в бердской больнице Бердска между заместителем главврача Надеждой Шахатовой и мужем пациентки Александром Охотиным произошел 20 мая. На врача, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», напал посетитель, в следствии чего Надежда Александровна вынуждена взять больничный из-за сломанной руки. 25-летний Александр Охотин объяснил свои действия намерением забрать документы его жены, попавшей в реанимацию, которые врач хотела смять, по его словам.

— Проверка инцидентов произошедших в Бердской ЦГБ находится в компетенции правоохранительных органов. По обращению Александра Охотина министерством здравоохранения Новосибирской области проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Сотрудники следственного отдела по городу Бердск следственного управления СКР по Новосибирской области продолжают устанавливать обстоятельства причиненных заместителю главврача Бердской городской больницы Надежде Шахатовой телесных повреждений и оказания ненадлежащих медицинских услуг 23-летней жительнице Бердска, сообщали в региональном управлении Следственного комитета.

-По предварительным данным установлено, что в мае 2019 года в следственный отдел по городу Бердск от мужчины поступило заявление о ненадлежащем оказании медицинских услуг его супруге, которая была госпитализирована в Бердскую центральную городскую больницу, где ей не была оказана медицинская помощь надлежащего качества. В ходе проведения проверки изъяты все медицинские документы, устанавливаются и опрашиваются работники медицинского учреждения, решается вопрос о назначении и производстве судебно-медицинской экспертизы на предмет качества оказанных 23-летней женщине медицинских услуг, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» руководитель пресс-службы ведомства Дмитрий Чечулин.

Кроме того, по инициативе следственного управления СК России по Новосибирской области прокурором передан из органов внутренних дел материал проверки о получении телесных повреждений заместителем главного врача ЦГБ Надеждой Шахатовой в результате отказа выдать обратившемуся к ней мужчине медицинские документы о поступлении его 23-летней супруги в больницу. В настоящее время по материалу проверки опрошены очевидцы и участники произошедшего, с целью определения степени тяжести телесных повреждений назначено судебно-медицинская экспертиза. Проведение уголовно-процессуальных проверок продолжается. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», после инцидента, произошедшего 20 мая в кабинете Шахатовой, Ассоциация врачей Новосибирской области направила председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину открытое письмо с просьбой защитить доктора и взять на личный контроль расследование.

«Курьер. Среда. Бердск» рассказывал, что 25-летний бердчанин Александр Охотин, супруг госпитализированной в роддом женщины в тяжелом состоянии, пришедший на прием к Надежде Шахатовой хотел поставить подписи и печати на справках. Но начмед забрала документы и попыталась их уничтожить — смять за своей спиной. Александр хотел забрать бумаги, но, видимо, в этот момент врач получила травму — закрытый перелом лучевой кости руки.

Александр Охотин заявил «Курьер. Среда. Бердск», что он не виновен в травме врача. Он защищал свою жену, которую врачи довели, по его мнению, до реанимации, не оказав своевременно медицинскую помощь.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Я думал что чиновницу уже давно уволили,а она еше там типа консультирует.

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    • Аноним

      А давайте всех оставшихся грамотных врачей поувольняем. Посмотрите кто после институтов приходит-страшно обращаться!

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