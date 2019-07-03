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АвтоВАЗ остановил производство Lada из-за срыва поставок комплектующих

Когда удастся восстановить производство, пока неизвестно. В компании заверили, что на доступности автомобилей Lada остановка производства пока не скажется.

3.07.2019 Фото: commons.wikimedia.org Нет комментариев
 
АвтоВАЗ остановил производство Lada из за срыва поставок комплектующих

АвтоВАЗ поднял цены на свои авто

Компания АвтоВАЗ объявила о полной остановке со среды, 3 июля, производства автомобилей, которое до сегодняшнего дня велось на заводах в Тольятти и Ижевске. Причиной этого назван срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».

«АвтоВАЗ делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», — сказал РБК представитель АвтоВАЗа.

Он затруднился уточнить, когда могут возобновить производство, но заверил, что приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети. Представитель АвтоВАЗа также не сказал, сколько у компании сейчас готовых автомобилей, которые могут продаваться через дилерскую сеть.

Как полагает старший аналитик «ВТБ Капитала» Владимир Беспалов, складские запасы дилеров должны покрывать один-два месяца продаж Lada, плюс еще один-два месяца должны быть обеспечены запасами компании. Так что два месяца продаж должны быть покрыты текущими запасами, как минимум, заключил он. По оценке старшего аналитика «Атона» Михаила Ганелина, «Автоваз» в июне произвел около 31–32 тыс. автомобилей, а в среднем выпускает порядка 30 тыс. в месяц.

В сообщении АвтоВАЗа, поступившем в РБК, отмечается, что компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

РБК направил запрос в пресс-службу ООО «Автокомпонент».

С 1 июля АвтоВАЗ поднял цены практически на все версии автомобилей Lada Vesta и Lada Granta, стоимость автомобилей выросла на 5 тыс. руб.

АвтоВАЗ — крупнейший производитель автомобилей в России. По итогам января—мая 2019 года компания продала 143,4 тыс. автомобилей Lada (на 4% больше, чем годом ранее), заняв 21% рынка, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса. В мае компания продала 28,74 тыс. машин.

АвтоВАЗ принадлежит компании Alliance Rostec Auto B.V. — совместному предприятию альянса Renault-Nissan (контролирует СП) и госкорпорации «Ростех».

Источник: РБК


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