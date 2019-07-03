Гранатой взорвал автомобиль знакомого из ненависти житель Новосибирска

2 июля заместитель прокурора Центрального района Новосибирска Виталий Зулин утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение боеприпасов) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем взрыва).

-По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2018 года в ночное время в Центральном районе Новосибирска из личных неприязненных чувств к ранее знакомому человеку при помощи ранее приобретенной ручной осколочной наступательной гранаты (РГД-5) повредил автомобиль указанного лица и стоящий рядом автомобиль соседей потерпевшего, чем причинил им значительный ущерб, — рассказал старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

Максимальная санкция уголовного закона за совершенные преступления предусматривает ответственность до 5-ти лет лишения свободы.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.