Гранатой взорвал автомобиль знакомого из ненависти житель Новосибирска

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Как обязать мэрию Бердска заключить концессию на коммуналку с «Багирой-М» через суд выясняет ФССП Новосибирска
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