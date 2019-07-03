Купили iPhone 6 начальнику на украденные в госучреждении деньги чиновницы в Новосибирске

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении начальника хозяйственного отдела государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций» Инны Симоновой.

Они признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение группой лиц по предварительного сговору, лицом с использованием своего служебного положения).

В суде установлено, что с 15.02.2018 по 19.02.2018 Симонова совместно с главным бухгалтером учреждения (уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство) взяла в кассе учреждения в подотчет денежные средства на нужды учреждения.

С целью сокрытия хищения она составила фиктивные первичные документы о приобретении товаров для оргтехники, которые фактически не покупались, и передала их в бухгалтерию учреждения. На эти денежные средства подельники приобрели мобильный телефон Айфон 6, стоимостью 39 500 рублей, который 20.02.2018 подарили на день рождения директору учреждения.

Вину Симонова признала полностью, в ходе предварительного следствия возместила причиненный ущерб. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке.

Суд приговорил Симонову к 1 году 6 месяцам лишения свободы (условно, с испытательным сроком 2 года 6 месяцев). Приговор не вступил в законную силу.