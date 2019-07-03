В топ-10 вошли лучших на фестивале «Жар-Птица» вошли мультфильмы студий «Дом» и «Арбуз» из Бердска

Международный фестиваль авторского детского мультипликационного кино «Жар-Птица» прошел в Новосибирской области с 24 по 30 июня. Участниками форума стали более 60 студий из 30 городов России и ближнего зарубежья, в том числе, 17 студий из Новосибирской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фестиваль собрал лучших юных аниматоров России, талантливых руководителей детских студий мультипликации и мастеров – профессиональных мультипликаторов. В конкурсной программе приняли участие 152 фильма, снятых детьми от 3 до 17 лет, общей продолжительностью более 6 часов. Взрослые и юные участники фестиваля обсудили каждый просмотренный фильм, отмечая достоинства и разбирая ошибки.

В десятку лучших фильмов фестиваля вошли фильмы новосибирских студий «Поиск» и «Старая мельница», студии «Дом» и «Арбуз» из Бердска, студии «МультПривет» из р.п. Кольцово.

Фестиваль «Жар-Птица» организован Сибирским фондом развития детского кино и проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Новосибирской области.