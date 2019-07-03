По проекту «Академгородок 2.0» построят два детсада и школу в Бердске

Вопросы развития Новосибирского научного центра рассмотрены под руководством Губернатора Андрея Травникова на заседании профильного Координационного Совета. О текущем статусе «дорожной карты» по развитию Новосибирского Академгородка доложил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

«Реализация масштабного проекта «Академгородок 2.0» даст новый импульс не только науке, но и будет сопровождаться ускоренным развитием социальной и транспортной инфраструктуры, позволит существенно обновить учреждения образования, культуры и здравоохранения. И основная повестка сегодня посвящена конкретным проектам по развитию Новосибирского научного центра в этих важных направлениях», – отметил Губернатор Андрей Травников, открывая заседание Совета.

Важнейшим направлением развития ННЦ является создание современной социальной инфраструктуры. Как доложил министр образования региона Сергей Федорчук, в проект развития ННЦ входит строительство 14 объектов образования, в том числе 7 школ и 7 детских садов. В период с 2019 по 2021 годы за счет средств федерального и областного бюджетов будут реализованы 9 проектов.

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда», федеральных государственных программ ведется строительство школ проектной мощностью 1100 мест каждая в р.п. Краснообск и в микрорайоне Южном Бердска. За счет средств областного бюджета осуществляется строительство школы в р.п. Кольцово на 1050 мест, начато строительство корпуса младших классов с бассейном и лабораториями для Лицея №130 им. Академика М.А. Лаврентьева. Также, в соответствии с национальным проектом «Демография», предусмотрено строительство детского сада в р.п. Краснообск, 2-х детских садов в р.п. Кольцово и 2-х детских садов в Бердске.

На реализацию этих мероприятий запланировано направить около 3,9 млрд рублей: в том числе из федерального бюджета 968,9 млн рублей, из областного бюджета 2,9 млрд рублей. В 2019 году планируется ввести в эксплуатацию школу в р.п. Кольцово и три детских сада – в р.п. Краснообск, на 280 мест, в р.п. Кольцово, 220 мест, в Бердске, 220 мест.

Как отметил в своем докладе министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников, в рамках концепции развития Новосибирского Академгородка также планируется строительство и реконструкция объектов в сфере культуры: двух многофункциональных культурных центров, строительство двух детских музыкальных школ, реконструкция дома культуры «Академия» в Советском районе города Новосибирска.

Кроме того, в реестр проектов развития Новосибирского научного центра включены несколько проектов в медицинской сфере. Как отметил министр здравоохранения региона Константин Хальзов, среди них развитие Центральной клинической больницы, строительство второй очереди поликлиники Новосибирской клинической центральной районной больницы в р.п. Краснообск, строительство врачебной амбулатории в п. Ложок, строительство поликлиники в Нижней Ельцовке. В частности, на мероприятия по развитию ЦКБ в 2018-2020 годах будет направленно более 510 млн руб. В 2019 году из областного бюджета Новосибирской области на эти цели будет направлено 349,5 млн руб., в том числе на приобретение медицинского оборудования – 259,5 млн руб., на ремонт здания терапевтического корпуса в целях размещения регионального сосудистого центра 90 млн руб.

Еще одним важным направлением развития ННЦ является совершенствование транспортной инфраструктуры. Губернатор Андрей Травников обратил особое внимание участников Совета, профильных ведомств на необходимость эффективной организации движения автомобильного транспорта в ходе возведения флагманского проекта «Академгородка 2.0» – источника синхротронного излучения «СКИФ».

По информации министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, работы по развитию транспортной сети ННЦ активно ведутся уже сегодня. В 2019 году предусмотрен ремонт «Магистрали непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направлении «Бийск-Ташанта». Общая протяженность участков, реализуемых в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет 8,9 км из 22 км планируемых в отношении данного объекта в рамках проекта «Академгородок 2.0». Также в рамках регионального проекта осуществляется капитальный ремонт пешеходного моста на девятом км Советского шоссе. Кроме того, в 2019 году начаты работы по реконструкции наиболее актуального участка ул. Восточная в рабочем поселке Краснообск, протяженностью 1,14 км. Работы выполняются в рамках государственной программы Новосибирской области по развитию автомобильных дорог и финансируются за счет субсидий областного бюджета. Общая стоимость запланированных в 2019 году работ составляет около 340 млн рублей.

Также участники заседания рассмотрели развитие спортивной инфраструктуры ННЦ. Как отметил в докладе министр физической культуры и спорта региона Сергей Ахапов, в перечень приоритетных объектов спорта, планируемых к созданию в период 2019-2021 годы в рамках реализации Плана развития Новосибирского научного центра входят физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске, строительство универсального физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Кольцово, строительство открытого стадиона с трибунами на территории СК «Энергия», реконструкция спортивного комплекса по проспекту Строителей, завершение строительства плавательного бассейна в р.п. Краснообске, и другие объекты.

Источник: nso.ru