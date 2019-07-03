Расследование о похоронном бизнесе в Москве арестованного Голунова публикуют ведущие СМИ

Расследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова, с работой над которым он связывал свое преследование со стороны правоохранительных органов, опубликовано сегодня более чем в 10 изданиях.

По словам главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова, полный текст публикуют в частности «Новая газета», Forbes ,»Эхо Москвы», сокращенные версии выйдут в РБК и других изданиях, всего их более десяти.

«У нас пока не хватает информации, чтобы утверждать или публично предполагать, кто мог организовать преследование Вани. Но фактуру ищем, конечно. Эти люди должны быть названы», — заявил «Интерфаксу» главный редактор «Медузы» Иван Колпаков.

Опубликованный текст, в работе над которым помимо «Медузы» приняли участие журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, русской службы «Би-би-си» и «Фонтанки», рассказывает о переделе столичного рынка ритуальных услуг, в результате которого во главе практически всех кладбищ Москвы встали бизнесмены со Ставрополья, связанные с сотрудниками спецслужб.

Иван Голунов был задержан в центре Москвы 6 июня, его обвинили в попытке незаконного сбыта наркотиков. Суд отправил Голунова под домашний арест; во время заседания Голунов сказал, что связывает свое уголовное преследование с расследования о похоронном бизнесе, из-за которого он получал угрозы.

После ареста журналиста сотрудники других изданий решили принять участие в работе над этим расследованием.

11 июня Голунов был освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина.

Источник: Интерфакс