Государственного недостроя на 4 трлн рублей нашла в России Счетная палата

В России 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства
Счетная палата РФ выявила в стране на начало 2019 года 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства (ОНС), в которые вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств, сообщает контрольное ведомство.
«В России 62,6 тыс. объектов незавершенного строительства. Среди них — детские сады, школы, университетские кампусы, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры. К началу 2019 года в эти ОНС вложено 4,048 трлн рублей бюджетных средств (с учетом текущего строительства). При этом на государственные стройки, которые приостановлены более чем на полгода или законсервированы (более 4 тыс. объектов), направили 260 млрд рублей», — говорится в сообщении Счетной палаты.
В ведении регионов находится 58 тыс. незаконченных строек общей стоимостью 2,9 трлн рублей. По данным ведомства, лидерами по незавершенному строительству здесь являются Московская область (79,73 млрд рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (70,2 млрд рублей).
«Объем вложений в неоконченные стройки федеральных органов власти и 26 главных распорядителей бюджетных средств с учетом текущего строительства составляет 1,157 трлн рублей. Здесь более 103,5 млрд рублей приходится на ОНС Федерального агентства воздушного транспорта, 51,8 млрд рублей — на объекты Минкультуры», — говорится в сообщении.
В сообщении отмечается, что Счетная палата готовит официальное письмо на имя президента России, в котором сообщит о системных недостатках в этой сфере и предложит решения.
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