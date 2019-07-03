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Топ-менеджеров госкомпаний лишит премий за невыполнение майского указа кабмин

При оценке их ключевых показателей эффективности будут учитывать, в частности, отношение инвестиций к денежному потоку.

3.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Топ менеджеров госкомпаний лишит премий за невыполнение майского указа кабмин

Топ-менеджеры госкомпаний обеднеют

При оценке эффективности работы топ-менеджеров госкомпаний теперь будут учитывать участие госкомпаний в выполнении майского указа президента Владимира Путина. Это следует из новых ключевых показателей эффективности (KPI), которые установило правительство, пишут «Ведомости». От достижения целей указа будут зависеть премии менеджмента.

KPI по выполнению нацпроектов нужны для госкомпаний, так как на них приходится существенная доля экономики, объяснил изданию федеральный чиновник.
Среди новых критериев, рекомендованных правительством, есть отношение инвестиций к денежному потоку и амортизационным начислениям. Рост инвестиций стал одной из главных целей майского указа 2018 года, напоминают «Ведомости».

Также в перечне KPI появились доля конкурентных закупок и сокращение непрофильных активов. Ранее Счетная палата отмечала, что в 2018 году госкомпании отдали единственному поставщику 36,1% заказа, информация о котором была раскрыта (16,5 трлн руб.), а число оснований для заключения таких неконкурентных контрактов с 2014 года удвоилось. По словам представителя Минэкономразвития, теперь для каждой компании будут установлены отдельные отраслевые показатели.

От достижения KPI будут зависеть выплаты премий топ-менеджерам по итогам года, пишет газета. В частности, их могут лишить бонусов из-за долгов по зарплатам перед сотрудниками. По словам представителя Минэконоразвития, правительство дает только рекомендации по сокращению премий, при этом следует учитывать специфику каждой компании и применять гибкий подход. Раньше основным показателем для выплаты годовых премий менеджменту было отношение долга компании к EBITDA.

Рекомендации по KPI установлены распоряжением правительства, которое премьер-министр Дмитрий Медведев подписал в конце июня. «Ведомости» ознакомились с документом, его подлинность изданию подтвердили в аппарате правительства. На базе этого распоряжения советы директоров госкомпаний разработают KPI топ-менеджеров на ближайшие три года или на более долгие сроки, затем их должны утвердить в Росимуществе.

Правительство впервые ввело KPI для руководителей госкомпаний в 2014 году. Эти рекомендации выполнили 80% госкомпаний, рассказал изданию представитель Минэкономразвития.

В 43 из почти 540 предприятий до сих пор этого не сделали, писал РБК 28 июня, ссылаясь на письмо замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко. Счетная палата возьмет под контроль вопрос KPI топ-менеджеров госкомпаний, пообещал в тот же день глава ведомства Алексей Кудрин.

Источник: Интерфакс


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