Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 3 июля, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №24/2019.

В номере вы прочтете:

1. Получил увечья, упавший со скамейки во дворе мальчик в Бердске.

2. Напал на нарколога с кулаками брат медсестры в ЦГБ.

3. Касс для оплаты услуг ЖКХ не хватает в Бердске — люди давятся в очередях.

4. Выпускной-2019 прошел в Бердске при экстремальной жаре.

5. Рассекретили военный цех в День открытых дверей в честь 60-летия БЭМЗа.

6. Экс-полицейским за торговлю вещдоками суд дал по два года колонии.

7. Роковую землю бывшего начальника отдела МВД Бердска Проценко оценили пятый раз.

8. Ртуть обнаружили в крови целой семьи. Подозревают намеренное отравление.

9. Губернатор проверил бердские дороги: «могильные» оградки есть, парковой нет.

10. Жителям Бердска начисляют несуществующие долги.

11. На 40 кг похудел 170-килограммовый бердчанин.

12. Бердчанка просит помочь спасти маму после инсульта.

13. Что изменится в жизни бердчан с 1 июля.

14. Бабочки-капустницы заполонили лес в Микрорайоне.

15. «Стоит колом» стройка нового железнодорожного вокзала в Бердске.

На обложке — Ртуть в крови семьи обнаружили врачи.

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