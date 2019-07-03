В секретной экспедиции погибли 14 подводников из Петербурга в Баренцевом море

Загоревшаяся станция эксплуатировалась в Североморске
Все 14 моряков, о гибели которых сообщило Минобороны, приписаны к петербургской военной части. Подразделение имеет статус секретного, в открытых источниках оно названо эксплуатантом атомных глубоководных станций.
Как стало известно «Фонтанке», погибшие в результате ЧП на Северном флоте подводники числятся в списках личного состава части, которая находится в Петербурге. Она подчинена Главному управлению глубоководных исследований Министерства обороны, информация о ней сопровождается грифом «Совершенно секретно». Это обстоятельство не мешает тому, что глобальная сеть изобилует подробностями о деятельности подразделения, чьим основным направлением называют разведку.
Беглый поиск в «Гугл» выдает, что на вооружении бригады подводников состоят автономные глубоководные станции проектов 18510 и 1910. Однореакторные, атомные – они близкие родственники подлодке АС-12, которую многочисленные источники называют в качестве пострадавшей от возгорания.
Списка погибших пока нет, хотя с момента трагедии прошло больше суток. «Фонтанка» не может утверждать, что все офицеры – уроженцы Ленинграда, так как военная служба подразумевает ротацию. Известна также обычная практика – моряки этой части воздушными бортами доставляются из Петербурга к месту очередного боевого похода, возвращаются тоже самолетом.
Президент Владимир Путин 2 июля во время встречи с министром Шойгу сообщил, что в числе 14 погибших семеро капитанов первого ранга, двое Героев России. Судно, на котором 1 июля произошел пожар, официальные власти предпочитают называть научно-исследовательским.
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«Среди погибших семь капитанов первого ранга — это уровень командира подводного крейсера с соответствующим вооружением. Плюс два Героя в неизвестных званиях. Для штаба капитан первого ранга — звание не самое высокое, но непосредственно на флоте собрать в одном месте такое количество людей с такими звездами на погонах — речь может идти об откровенно боевом задании.
…массовая гибель людей, которые явно не срочники-первогодки и точно не могут растеряться в аварийной обстановке, может говорить лишь о двух возможных причинах — средства спасения были им недоступны или неисправны.
Окончательную версию событий, понятно, представит комиссия. Скорее всего, их будет две — для внутреннего пользования и для внешнего.тему, скорее всего, постараются максимально притушить. Как по соображениям секретности, так и по политически-имиджевым. Слишком много аналогий. Начиналось президентство Путина с подводной лодки, да и заканчивается тоже невесело. Как у Николая Кровавого — и такая аналогия тоже уместна. Так что тему точно будут глушить, тем более, что катастроф сегодня в России навалом, одна перекрывает другую, заслоняя каждый раз предыдущую.
ПС. На Северном флоте нет ни одного судна-спасателя подводных лодок с глубоководным водолазным комплексом. Спустя 18 лет после гибели «Курска».» (с)
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