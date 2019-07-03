«Газель» задавила насмерть 21-летнюю девушку при разгрузке товаров у магазина в Новосибирске

В Кировском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

2 июля в 10.20 водитель, управляя «газелью», двигался задним ходом для осуществления разгрузки товаров в магазин, расположенный на улице Сибиряков-Гвардейцев.

Он допустил наезд на девушку в возрасте 21 года. От полученных травм пострадавшая скончалась в медицинском учреждении.

По факту ДТП проводится доследственная проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.