Аномалия: катастрофические наводнения чередуются с засухой в Сибири

К катастрофическим паводкам в Иркутской области привело аномальное развитие атмосферных процессов, вероятность повторения которых в будущем достаточно высока, считают на кафедре метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ.

Напомним, с 25 июня часть Иркутской области находится во власти наводнения — сильнейшего за последние 180 лет. Сотрудники кафедры провели анализ погодных и климатических факторов, предшествовавших уникальным гидрометеорологическим явлениям. Полученные результаты представила доцент кафедры кандидат географических наук Инна Латышева.

— Наиболее интенсивный паводок наблюдался на реке Ия в Тулунском районе. За три дня, с 25 по 27 июня, там выпало рекордное для территории области количество осадков — больше месячной нормы в 3,7 раз.

Причина катастрофических паводков — аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата. Под влиянием таких процессов в наибольшей степени среди регионов Евразии оказалась территория Иркутской области.

Мы провели анализ синоптических карт и мезомасштабных моделей и пришли к выводу, что в западных районах Иркутской области произошла уникальная ситуация — тесное взаимодействие трех воздушных масс: арктической, субтропической и крайне редкого в регионе выноса влажного воздуха с Тихого океана на высотах нижней и средней тропосферы. Надо сказать, что эти районы к тому же подвержены паводку.

Получилось так, что период максимума осадков и подъема уровня рек, а это как раз 25-26 июня, совпал по времени с выходом первого тропического циклона сезона ураганов 2019 года, которые определяют наиболее интенсивные потоки тепла и влаги с океанов. Это тепло и влага в условиях неоднородного рельефа проявили себя в развитии облачности и соответствующих осадков.

Также отмечу, если обычно сильные и продолжительные осадки летом в Иркутской области вызваны прохождением монгольских циклонов, то еще одним «виновником» данной ситуации явился холодный циклонический вихрь. Он образовался 23 сентября над Западной Сибирью, а затем длительное время стационировал на юге Иркутской области, объединившись с обширной циклонической депрессией на востоке.

— Следует ли ожидать таких ситуаций в дальнейшем?

— В условиях наблюдаемой тенденции увеличения положительных аномалий температуры воздуха и сумм атмосферных осадков в июне вероятность сильных и продолжительных осадков в Иркутской области определяется как высокая. В то же время, учитывая возросшую повторяемость блокирующих антициклонов, возрастает вероятность и засушливых периодов.

Отмечу, что такое сочетание аномально сухих и влажных периодов стало отличительной чертой современной эпохи меридиональных процессов в Сибири. Неустойчивость этих процессов усиливается, соответственно становится сложнее их прогнозировать.

Вниманию сотрудников и студентов ИГУ!

Составляются списки обучающихся, проживающих в зоне действия паводка. Им будет оказана материальная помощь. Самостоятельно с заявлением можно обратиться в первичную профсоюзную организацию студентов ИГУ (ул. Карла Маркса, 1, каб 413, конт. тел.:33-44-55).

Сбор средств для пострадавших организован по следующим пунктам в Иркутске:

Иркутское отделение партии «Единая Россия» (ул. Российская, 20, 1-й этаж, приемная, с 09.00 до 20.00, в выходные: с 10.00 до 18.00).

Молодежный центр (ул. Марата, 31, цокольный этаж c 09.00 до 20.00)

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста (ул. 2-я Железнодорожная, 9)

Комплексный центр социального обслуживания населения (ул. Академическая, 74, информация по телефону 8 (3952) 42-48-19).

Пострадавшим жителям требуется:

Бутилированная вода

Постельные принадлежности (одеяла, подушки, матрацы, постельное белье)

Полотенца

Чулочно-носочные изделия

Одежда: легкая, теплая

Обувь

Белье нательное

Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства

Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.

Спальные мешки

Посуда хозяйственная

Столовые приборы и кухонные принадлежности

Продукты питания длительного хранения: консервы, крупы, подсолнечное масло.