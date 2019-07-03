Инструкция: Прокуратура Бердска разъясняет ответственность детей за нарушение ПДД

В весенне-летний период распространены случаи управления подростками мопедами и мотоциклами, сообщили в прокуратуре Бердска.

Становясь участниками дорожного движения, подростки часто пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, тем самым ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и жизнь других лиц. Управлять мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами, а также автомобилями могут только граждане, имеющие водительское удостоверение.

Водительское удостоверение на право управления мотоциклами, мопедами может быть получено лицами, достигшими 16 лет, на управление автомобилями – лицами, достигшими 18 лет.

Водители мопедов и мотоциклов привлекаются к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на общих основаниях с водителями автомобилей.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере до 15000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ).

За превышение установленной скорости движения транспортного средства предусмотрен административный штраф в размере до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев (статья 12.9 КоАП РФ). За управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а также управление транспортным средством лицом, которое не указано в полисе, предусмотрен штраф в размере 800 рублей (статья 12.37 КоАП РФ).

За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах — влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо помнить, что согласно гражданскому законодательству Российской Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред возмещают полностью или в недостающей части его родители (усыновители) или попечители.