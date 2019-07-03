КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую на Рогачёва 89137313888 Ирина
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру в центре города Бердска!
Продам отличную студию!
Продам 2-ю квартиру/89138984582/ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

В топ-10 вошли лучших на фестивале «Жар-Птица» вошли мультфильмы студий «Дом» и «Арбуз» из Бердска

Гранатой взорвал автомобиль знакомого из ненависти житель Новосибирска

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Как обязать мэрию Бердска заключить концессию на коммуналку с «Багирой-М» через суд выясняет ФССП Новосибирска

Расследование о похоронном бизнесе в Москве арестованного Голунова публикуют ведущие СМИ

Государственного недостроя на 4 трлн рублей нашла в России Счетная палата

Голикова: Мы катастрофически теряем население России

Лоси едва не попали под машину в центре Искитима

Вылечила перелом после нападения посетителя замглавврача ЦГБ Бердска

Инструкция: Прокуратура Бердска разъясняет ответственность детей за нарушение ПДД

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Инструкция: Прокуратура Бердска разъясняет ответственность детей за нарушение ПДД

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

3.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Инструкция: Прокуратура Бердска разъясняет ответственность детей за нарушение ПДД
В весенне-летний период распространены случаи управления подростками мопедами и мотоциклами, сообщили в прокуратуре Бердска.

Становясь участниками дорожного движения, подростки часто пренебрегают соблюдением Правил дорожного движения, тем самым ставят под угрозу не только свою жизнь и здоровье, но и жизнь других лиц. Управлять мотоциклами, мотороллерами и другими мототранспортными средствами, а также автомобилями могут только граждане, имеющие водительское удостоверение.

Водительское удостоверение на право управления мотоциклами, мопедами может быть получено лицами, достигшими 16 лет, на управление автомобилями – лицами, достигшими 18 лет.

Водители мопедов и мотоциклов привлекаются к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения на общих основаниях с водителями автомобилей.

За управление транспортным средством водителем, не имеющим права на управление транспортными средствами, предусмотрен административный штраф в размере до 15000 рублей (статья 12.7 КоАП РФ).

За превышение установленной скорости движения транспортного средства предусмотрен административный штраф в размере до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до 6 месяцев (статья 12.9 КоАП РФ). За управление транспортным средством без страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, а также управление транспортным средством лицом, которое не указано в полисе, предусмотрен штраф в размере 800 рублей (статья 12.37 КоАП РФ).

За управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом или мопедом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах — влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Родителям и законным представителям несовершеннолетних необходимо помнить, что согласно гражданскому законодательству Российской Федерации за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет, отвечают его родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих основаниях.

В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред возмещают полностью или в недостающей части его родители (усыновители) или попечители.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Весь сюжет: Инструкция

Последние новости:
В топ-10 вошли лучших на фестивале «Жар-Птица» вошли мультфильмы студий «Дом» и «Арбуз» из Бердска Первая брендированная лаунж-зона для студентов открыта в НГУ О работе коллайдеров в юбилейный год рассказали учёные Института ядерной физики СО РАН

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика