Как обязать мэрию Бердска заключить концессию на коммуналку с «Багирой-М» через суд выясняет ФССП Новосибирска

Седьмой арбитражный апелляционный суд в Томске отказал в полном объеме администрации Бердска 14 мая 2019 года, требовавшей признать недействительным договор концессии по теплоэнергетическому комплексу города. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», еще в 2015 году мэрия заключила концессионный договор на 25 лет с компанией «Багира-М». Инвестор обязался модернизировать теплосистему города за 1,3 млрд рублей.

Иск по решению арбитражного суда Томска уже поступал в отдел ФССП Бердска. Заместитель начальника отдела ФССП по Бердску Ольга Попова рассказала «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 июля, что исполнительное производство отправили в отдел по исполнению особых исполнительных производств в управление ФССП по Новосибирской области.

-Исполнительное производство возбуждено в отношении администрации Бердска. Подобные листы мы направляем в отдел по исполнению особых производств, — прокомментировала Ольга Попова.

Руководитель особого отдела ФССП региона Василина Варнавская рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что 10 июня судебные приставы-исполнители возбудили производство в отношении администрации Бердска и направили его на исполнение в особый отдел. Однако, сотрудники ФССП Новосибирска не могут его исполнить.

-Мы приняли исполнительное производство к исполнению 19 июня. Поскольку в самом исполнительном документе не корректно указаны те действия, которые должны выполнить приставы — обязать администрацию Бердска устранить допущенные нарушения прав и законных интересов взыскателя. Что именно и как сделать, суд не указывает. Кроме того, к листу не было приложено судебное решение. Тем не менее, за рамки исполнительного документа судебный пристав выходить не может. Проявлять фантазию мы не имеем права, — сообщила Василина Александровна сегодня, 2 июля.

19 июня особый отдел направил заявление в суд, вынесший решение в пользу концессионера «Багиры М», с просьбой о разъяснении порядка способа исполнения решения суда. До того времени, пока суд не разъяснит действия приставов, либо откажет в нем, сотрудники ФССП ничего сделать не смогут. Стоит отметить, что у администрации есть пять дней на самостоятельное устранение нарушений. В противном случае горадминистрацию ждет штраф в размере 50 тыс. рублей. Однако в данном случае это правило не сработает — сотрудники ФССП ждут разъяснения из суда.

-На сегодняшний день у меня нет сведений, что суд назначил судебное заседание по поводу нашего заявления. После того, как суд вынесет решение и разъяснит о дальнейших действиях, то мы будем действовать в соответствии с ним. Если нет, то взыскателю нужно будет самостоятельно принимать решение: отзывать лист и подавать новое заявление с конкретикой требований, либо решать вопрос с судом. Но наши полномочия на этом исчерпаны, — резюмировала Василина Варнавская.

Стоит отметить, что сроков на окончание исполнительного производства нет. Рекомендательный срок в два месяца может автоматически пролонгироваться до исполнения производства. Руководитель особого отдела ФССП региона Василина Варнавская отметила, что суд вынес решение исходя из требований взыскателя, которому, возможно, стоило конкретизировать исковое заявление изначально.

Концессионер готовы зайти с миллионами в Бердск



Стоит отметить, что иск о расторжении концессии подавали горсовет депутатов Бердска и муниципальный Комбинат бытовых услуг, в чьем ведении находятся бердские котельные и сети. Они оспаривали решение суда предыдущей инстанции, признавшего в феврале этого года недействительным постановление властей Бердска, отменявшее заключение концессии.

Однако, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор компании-концессионера Владимир Давыдов решением от 6 мая арбитраж оставил вердикт предыдущей инстанции без изменения, а жалобы бердской власти без удовлетворения.

В 2017 году суд по иску мэрии Бердска признал концессию недействительной, так как передача имущества концессионеру не была согласована советом депутатов Бердска. В 2018 году Верховный суд РФ признал недействующими статьи устава Бердска, обязывающие исполнительную власть города согласовывать с депутатами вопросы по распоряжению муниципальным имуществом.

По словам Давыдова, его компания намерена вернуться в Бердск с концессией ТЭК.

— Теперь мы имеем полное право работать по концессионному соглашению. Ждем опубликования полного решения суда. Администрация обязана устранить все нарушения наших прав, допущенных в течение 4 лет. Будем обсуждать: заключать новое соглашение, какие действия должны предпринять администрация, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Давыдов.

По его мнению, теперь необходимо создать рабочую группу с участием антимонопольной службы и вносить в договор изменения, актуализировать соглашение от 2015 года. Но суть концессии остается прежней.

— Речь идет о вложении средств в замену сетей — ежегодно минимум 70 млн рублей и модернизацию. Программа у нас расписана до 2028 года. Ее надо актуализировать под потребности и условия города с учетом позиции администрации и депутатов. У города есть возможность привлечь достаточно серьезные деньги, — отметил директор «Багиры-М».

Кувейтский фонд, по словам Владимира Давыдова, по-прежнему готов инвестировать средства в ТЭК Бердска. Кроме того, появился еще один инвестор — банк «Санкт-Петербург» проявил желание профинансировать программу. А она, заявляет Давыдов, отвечает поручению президента о капитализации ЖКХ.

Откуда взять 1,3 млрд рублей

Директор Комбината бытовых услуг Владимир Воспанчук в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» поделился, что вопросов к концессионеру много. Например, откуда он возьмет 1,3 млрд рублей на ремонт сетей в Бердске.

-Насколько я знаю, «Багира-М» готова вложить в Бердск 1,3 млрд рублей. Деньги не появляются из воздуха. Если они будут вкладываться в город в валюте, то должны предоставить в залог какое-либо имущество. К тому же, почему именно Бердск? Другие города нуждаются в концессионерах. Должна быть обеспечена возвратность этих средств, то есть тогда может подняться тариф для населения. Плюс проценты инвестору. Ведь любой инвестор ждет доходы от своих вложений. Важно рассмотреть финансово-экономическое состояние КБУ, оценить источники гашения, прежде чем вкладываться в сети города, — рассуждает Владимир Викторович.

По словам экспертов, некоторые банки готовы вкладываться в высокорискованные проекты, но под 50% годовых в валюте. Такие требования к заемщику выставляет и банк «Санкт-Петербург».

Стоит отметить, что по новому законодательству, добро на запуск какой-либо концессии дают фиксированные гарантии со стороны финансово-кредитных учреждений, подтверждение наличия ресурсов и согласие губернатора региона.

-Мы изучим и примем решение о дальнейших действиях. Если мы будем не согласны с вердиктом, у нас есть право его оспорить. Думаю, у нас даже мысли нет об отступлении, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Справка

История «Багиры-М» началась с 2002 года. В период до 2013 года существовало множество ООО с именем «Багира-М». Одни занимались производством изделий из пластика (ООО ТД «Багира-М», ООО «Багира-М», ООО «Багира НСК», ООО ПК «Багира»), другие торговали чаем, кофе, какао и пряностями (ООО «Багира-Трейд», ООО «ТД-Багира»). В 2012 году появилось еще и ООО ПК «Багира-М» — та самая, которая и участвовала в конкурсе на концессию. Ее единоличным учредителем и директором был Юрий МОРИН. Основной вид деятельности — производство пластиковой тары. В 2014 году (на момент, когда компания уже участвовала в конкурсе) к видам деятельности добавилась теплогенерация. А в 2015-м — смена учредительных документов (учредители, директор уставной капитал — с 10 000 до 80 000 рублей). Компания зарегистрирована в р. п. Красный Восток Новосибирской области.

на сегодняшний день, согласно информационному порталу «Сбис» в компании «Багира-М» работает двое сотрудников. Уставной капитал — 80 тыс. рублей. У компании имеется задолженность по налогам и приостановлены операции по счетам. На 2 февраля 2019 года, компания осталась в минусе на 873 тыс. рублей.

Позиция администрации Бердска

После выхода публикации мэрия прислала в редакцию свою позицию: —

-ООО ПК «Багира-М» на основании решения Арбитражного суда от 08.02.2019 требует заключить с ним концессионное соглашение в отношении системы теплоснабжения города Бердска, находящейся в управлении МУП «КБУ». Между тем законных оснований требовать заключения такого соглашения в решении суда администрация города Бердска не нашла, и совместно с руководством МУП «КБУ» готовит ответ на принятое постановление.

История с ООО ПК «Багира-М» тянется еще с 2015 года, когда администрация города заключила с обществом концессионное соглашение в отношении системы коммунальной инфраструктуры объектов теплоснабжения города Бердска.

Дальше хронология событий ушла в судебную плоскость. В связи с неисполнением концессионером своих финансовых обязательств, а также в целях предотвращения возможных незаконных действий с имуществом, обеспечивающим жизнедеятельность всего города, администрацией города Бердска принято решение о расторжении концессионного соглашения.

На основании принятых и действующих до сих пор судебных актов, а также на основании положений Устава г. Бердска, действующих на тот момент, администрацией города Бердска 30.11.2017 принято постановление № 3375, которым отменено постановление от 20.08.2015 № 2968 о заключении концессионного соглашения с ООО ПК «Багира-М».

С жалобой на это последнее постановление от 30.11.2017 ООО ПК «Багира-М» обратилось в арбитражный суд, который 08.02.2019 вынес решение о его недействительности.

Со слов директора ООО ПК «Багира-М»: «За несколько лет концессии ООО ПК «Багира-М» планировала вложить в ТЭК Бердска 1,3 млрд рублей, в том числе за счёт привлечения в проект средств фонда из Кувейта (ОАЭ)».

Но на сегодняшний день в ООО ПК «Багира-М» числится 2 сотрудника, уставной капитал составляет 80 тысяч рублей, организация находится в реестре должников по страховым взносам, налогам и сборам, является ответчиком в Арбитражном суде НСО по делу о невозвращенном займе на сумму 1,2 млн рублей, компания не ведет финансово-хозяйственную деятельность, а выручка в 2017 и 2018 годах составляла 0 рублей (согласно данным СКБ Контур-Фокус и по данным сайта Арбитражного суда НСО).

С такой справкой по компании ООО ПК «Багира-М» заключение концессионного соглашения с ней невозможно и точно грозит ущербом городу Бердску. К тому же вопрос о конкретном способе устранения допущенных нарушений судом не рассматривался, резолютивная часть судебного акта от 08.02.2019 не содержит указания на обязанность заключения администрацией города Бердска другого концессионного соглашения с ООО ПК «Багира-М», на что прямо указано в определении суда от 14.05.2019 об отказе в разъяснении судебного акта по ходатайству администрации города Бердска.

Кроме того, утратили свою актуальность параметры и условия конкурса на право заключения концессионного соглашения, проведенного в 2015 году, так как предполагали реализацию концессии с 2015 года.

Для исполнения решения суда от 08.02.2019 в настоящее время готовится соответствующее постановление администрации города Бердска, восстанавливающее положение, существовавшее до момента вынесения Постановления № 3375 (status quo), а также подготовлена кассационная жалоба на указанное решение Арбитражного суда Новосибирской области и на апелляционное постановление по этому делу. Администрация города Бердска, с участием администрации Новосибирской области, готова рассмотреть новое концессионное соглашение с учетом действующего федерального законодательства и экономической эффективности проекта.

Однако в настоящее время администрацией г. Бердска совместно с МУП «КБУ», как гарантирующим поставщиком и владельцем теплосетей г. Бердска, рассматриваются варианты самостоятельной реализации инвестпроектов в сфере теплоснабжения с участием региональных финансов, кредитных учреждений или федеральных фондов поддержки.

До сих пор остались без ответа ряд вопросов по возможному сотрудничеству администрации города Бердска с ООО ПК «Багира-М»: