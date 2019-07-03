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Проверят на наркотики всех школьников в обязательном порядке в России

Новый порядок профосмотров, который разрабатывает Минздрав, коснется также студентов.

3.07.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Проверят на наркотики всех школьников в обязательном порядке в России

Минздрав предложил проверять студентов на наркотики

Минздрав России разработал проект, меняющий порядок проведения профосмотров студентов и школьников, согласно которому вводится обязательное исследование на употребление наркотиков, соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

«Внести изменения в Порядок проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ»,- говорится в документе.

Химико-токсикологические исследования в обязательном порядке будет проводиться на опиаты, растительные и синтетические каннабиноиды, амфетамин, метамфетамин, синтетические катиноны, кокаин, метадон, бензодиазепины и барбитураты, уточняется в проекте.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. недоумевающий

    Тенденция дерзкая. Только вот что потом минздрав будет делать, после получения результатов исследования? Уверен, они будут ошеломительными.

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