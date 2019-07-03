ГОСТ на светофоры установят в России

Олимпиаду в Токио приближает для себя чемпион России по велоспорту из Бердска
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Аномалия: катастрофические наводнения чередуются с засухой в Сибири
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