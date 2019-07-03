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ГОСТ на светофоры установят в России

Неудовлетворительное состояние электронных регулировщиков зачастую создает очаги аварийности на дорогах.

3.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
ГОСТ на светофоры установят в России

В России появится ГОСТ на светофоры

В России создадут ГОСТ на светофоры, его разработкой в этом году займется Росавтодор.
Об этом говорится в протоколе заседания комитета по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги», с которым ознакомились «Известия». В новом стандарте будут закреплены правила содержания и ремонта светофоров.

Неудовлетворительное состояние электронных регулировщиков зачастую создает очаги аварийности на дорогах. Вместе с тем количество светофоров только на федеральных трассах за последние годы выросло почти на треть.

Кроме того, в Росавтодоре намерены создать отдельный стандарт на обслуживание линий освещения на трассах. О «кромешной темени» на отечественных дорогах недавно говорил президент Владимир Путин.

Внедрение двух новых ГОСТов позволит снизить количество мест концентрации ДТП и в целом положительно скажется на «обеспечении безопасности дорожного движения», сообщили в Росавтодоре.

По мнению замглавы Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрия Клевцова, требования по содержанию систем регулирования движения должны быть посильными — в противном случае региональные и муниципальные власти не смогут их выполнять из-за нехватки денег.

Источник: Известия


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