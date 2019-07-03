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Олимпиаду в Токио приближает для себя чемпион России по велоспорту из Бердска

Бердский велосипедист Артем Овечкин завоевал «золото» на 40-километровой дистанции, став 4-кратным чемпионом страны по велоспорту-шоссе.

3.07.2019 Фото: Предоставлено пресс-центром мэрии Нет комментариев
 
Олимпиаду в Токио приближает для себя чемпион России по велоспорту из Бердска

Велогонщик из Бердска Артем Овечкин снова стал сильнейшим велосипедистом страны

Второй раз подряд чемпионом России стал бердский велосипедист Артем Овечкин.

С 26 по 30 июня в Белгороде проходит чемпионат России по велоспорту-шоссе. Программа соревнований началась с индивидуальных гонок на время. В числе прочих участников на старт вышел бердчанин Артем Овечкин.

В нелегкой борьбе, на дистанции 40 км бердский велогонщик вырвал победу и завоевал золото! Артем Овечкин стал чемпионом России по велоспорт-шоссе уже второй год подряд и в 4-й раз за всю свою карьеру.

-Путь к Олимпийским играм в Токио 2020 года стал ближе! — сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.


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