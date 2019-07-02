Специфика майнинга криптовалют

Многих людей сегодня интересует майнинг криптовалют, только вот не каждый решит этим заниматься. С практической стороны майнинг представляет собой процесс записи всех транзакций криптовалют в блокчейн, то есть базу данных совершенных операций.
Майнинг требуется для поддержки всех существующих криптовалют и обеспечения прозрачности операций, а также создания структуры блокчейн. С его помощью формируются новые блоки, куда осуществляются записи о совершенных транзакциях.
Техника для майнинга
Чтобы осуществлять добычу криптовалюту, нужны специальные приборы. Раньше для этого могли использоваться обычные компьютерные устройства. Только со временем появилась необходимость в использовании приспособлений, с более серьёзными вычислительными способностями.
Современные майнеры нередко используют для этого видеокарты или целые системы из этих устройств, а также специальную технику — ASICs. Последние отличаются высокой эффективностью, только вот их стоимость крайне высокая. Из-за сложности майнинга и дороговизны Асиков начали появляться другие способы. Одним из них выступает облачный майнинг.
Клауд майнинг
Как отмечалось выше, приобретение оборудования для добычи крипто нуждается в существенных затратах. Сюда также стоит отнести расходы на электричество. Поэтому появилась своеобразная альтернатива, которая называется облачным майнингом. Чтобы приступить к получению денег нет необходимости думать, за какие средства собрать ферму и где её установить.
Суть способа в том, что майнер вносит оплату только за вычислительные параметры, которые предлагаются компанией. К достоинствам методики можно отнести:
Приемлемую сумму для старта;
Не нужно беспокоиться о приобретении, сборке и расположении комплектующих;
Нет необходимости платить за электричество;
Можно майнить крипто в любом месте.
Что касается хранения и распоряжения монетами, для этого нужно создать электронный счет. Для разных криптовалют существуют свои кошельки. Одним из важных условий безопасности являться сохранение основных идентификаторов пользователя. Лучше всего хранить их в защищённых местах, распечатать и создать несколько копий. Ведь при утрате доступа вернуть средства не получиться.
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