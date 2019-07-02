Выбрасывал игрушки из окна 10 этажа на головы прохожих ребенок в центре Бердска

Поздним вечером, 1 июля, ребенок выбрасывал игрушки с 10 этажа дома № 50а по улице Вокзальной. О детской шалости в полицию и редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщили очевидцы. Они боялись, что игрушки могут свалиться на головы прохожих и, покалечить их.

Напомним, в сентябре 2015 года, под окнами 5-этажки №17 на ул. Ленина образовалась куча хлама. Маленькие дети выбрасывали из окна на головы прохожих на 4-м этаже игрушки, лук, пивные банки, обувь, веник, вешалку и другую домашнюю утварь.

Очевидцы происшествия сообщили в полицию. Правоохранители вызвали спасателей, чтобы при необходимости вскрыть дверь. Но вскрывать ее не пришлось — пришли родители.

Административный протокол, составленный на мать маленьких хулиганов, рассматривали на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Многодетную мать привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских прав. Бердчанка заплатила штраф в 100 рублей за то, что она оставила без присмотра двоих маленьких детей.