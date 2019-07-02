Губернатор Усс по-хамски заявил жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в Канск, в котором из-за затопления введен режим ЧС.

Там он провел совещание, а затем направился на встречу с местными жителями. Находящиеся в эпицентре бедствия, жители Канска попытались попросить у Усса помощи. Однако, судя по видео со встречи, губернатор не просто остался глухим к просьбам и вопросам граждан, но и нахамил им.

Видео: Telegram/strelkakrsk



Одного из мужчин, желавших задать Уссу свой вопрос, он перебил и предложил «поправить воротничок».

Еще одна местная жительница пожаловалась на плохие дороги в Канске. Она заявила, что ситуация только усугубится с наводнением: дорогу просто размоет.

«Вы что хотите мне сказать? Права хотите качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — бесцеремонно заявил он.

Судя по словам главы региона, он не сторонник предотвращения ЧП. Все, что он обещает, — восстановить уже разрушенное.

Напомним, река Кан вышла из берегов 29 июня. На следующий день под воду ушли десятки дачных поселков.

В Канске развернули 4 центра помощи эвакуированным. Из 79 эвакуированных в центрах согласились остаться 10 человек.

Источник: ren.tv