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Губернатор Усс по-хамски заявил жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

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Губернатор Усс по-хамски заявил жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

Одного из мужчин, желавших задать Уссу свой вопрос, он перебил и предложил «поправить воротничок».

2.07.2019 Фото: стоп-кадр видео Один комментарий
 
Губернатор Усс по хамски заявил жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

Губернатор жестко пообщался с жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

Губернатор Красноярского края Александр Усс прибыл в Канск, в котором из-за затопления введен режим ЧС.

Там он провел совещание, а затем направился на встречу с местными жителями. Находящиеся в эпицентре бедствия, жители Канска попытались попросить у Усса помощи. Однако, судя по видео со встречи, губернатор не просто остался глухим к просьбам и вопросам граждан, но и нахамил им.
Видео: Telegram/strelkakrsk

Одного из мужчин, желавших задать Уссу свой вопрос, он перебил и предложил «поправить воротничок».

Еще одна местная жительница пожаловалась на плохие дороги в Канске. Она заявила, что ситуация только усугубится с наводнением: дорогу просто размоет.

«Вы что хотите мне сказать? Права хотите качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть», — бесцеремонно заявил он.

Судя по словам главы региона, он не сторонник предотвращения ЧП. Все, что он обещает, — восстановить уже разрушенное.

Напомним, река Кан вышла из берегов 29 июня. На следующий день под воду ушли десятки дачных поселков.

В Канске развернули 4 центра помощи эвакуированным. Из 79 эвакуированных в центрах согласились остаться 10 человек.

Источник: ren.tv


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Зря Они думают,что народа уже нет…Еще немного,и им «поправят»воротнички!!!

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