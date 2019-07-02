Мечтают работать после выхода на пенсию более 50% россиян

Опроверг слухи об увольнении вице-мэр Бердска Владимир Захаров
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Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста. )))
Вот они — достижения партии ЕР, правительства и президента — людей обобрали — за 5 недополученных пенсионных лет примерно на миллион каждого, поэтому они собираются продолжать работать, чтобы возместить отобранное.
Правда, мужчинам работать придется недолго — по данным ВОЗ продолжительность жизни мужчин в РФ за 2018 год составила 66,5 лет, в отличае от фиктивных данных росстата и прочих статов, находящихся в прямом подчинении президента и правительства РФ,
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Если дожил до пенсии, вряд ли стоит дальше работать… Надо просто успеть отдохнуть, а то так и умрёшь на работе.
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Скорее всего, к концу пенсионной реформы ПФР ликвидируют, как они ликвидировали Накопительную часть пенсий.
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Прям мечтают??? Не о достойной пенсии, на которую можно питаться, лечиться, и не дай Бог, путешествовать мечтают, а о том, чтобы за 60 продолжать вставать например в 6 утра, на работу в Новосиб из Бердска мотаться по электричкам, за компом слепнуть или метлой махать, лопатой в мороз, раствор месить, кирпич таскать, у станка стоять и и.д. Вот прямо как о высшем благе мечтают… ну-ну…
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В Москве оставили пенсионный возраст на прежнем уровне. Президент выполнил свои обещания, людям пенсионный возраст поднимать не будет, в остальной Россиюшке не люди.
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Они бы и рады отдохнуть…Только пенсию отменили,не каждый дотянет,а те гроши что кинут,с барского плеча,тут же и отнимут коммуналкой да налогами…Так что пашем до смерти.
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