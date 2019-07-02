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Мечтают работать после выхода на пенсию более 50% россиян

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Мечтают работать после выхода на пенсию более 50% россиян

При этом более 70% респондентов полагают, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства.

2.07.2019 Фото: pixabay 6 коммент.
 
Мечтают работать после выхода на пенсию более 50% россиян

Более половины россиян хотят работать после выхода на пенсию

Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста. Об этом свидетельствуют результаты опроса Роструда.

Примечательно, что продолжить работу по специальности после выхода на пенсию готовы 30,1% респондентов, а 25% предпочли бы устроиться на менее сложную работу с неполным графиком. Еще 27,6% намерены получить дополнительное образование, чтобы в дальнейшем работать удаленно.

При этом более 70% респондентов полагают, что возможность старшего поколения работать зависит от начальства. Не планируют продолжать деятельность после достижения пенсионного возраста 27,1% граждан, а оставшиеся 16,6% еще не задумывались об этом.

В Роструде уверены, что мнение работодателей не всегда объективно по отношению к сотрудникам старшего возраста и часто продиктовано стереотипами. Эксперты полагают, что серьезный бизнес заинтересован в работниках старше 45 лет в силу их ответственности и чувства долга.

Источник: Известия


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Больше половины россиян (56,3%) планируют работать после достижения пенсионного возраста. )))
    Вот они — достижения партии ЕР, правительства и президента — людей обобрали — за 5 недополученных пенсионных лет примерно на миллион каждого, поэтому они собираются продолжать работать, чтобы возместить отобранное.
    Правда, мужчинам работать придется недолго — по данным ВОЗ продолжительность жизни мужчин в РФ за 2018 год составила 66,5 лет, в отличае от фиктивных данных росстата и прочих статов, находящихся в прямом подчинении президента и правительства РФ,

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  2. Аноним

    Если дожил до пенсии, вряд ли стоит дальше работать… Надо просто успеть отдохнуть, а то так и умрёшь на работе.

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    • Аноним

      Скорее всего, к концу пенсионной реформы ПФР ликвидируют, как они ликвидировали Накопительную часть пенсий.

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  3. Ёла

    Прям мечтают??? Не о достойной пенсии, на которую можно питаться, лечиться, и не дай Бог, путешествовать мечтают, а о том, чтобы за 60 продолжать вставать например в 6 утра, на работу в Новосиб из Бердска мотаться по электричкам, за компом слепнуть или метлой махать, лопатой в мороз, раствор месить, кирпич таскать, у станка стоять и и.д. Вот прямо как о высшем благе мечтают… ну-ну…

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  4. Аноним

    В Москве оставили пенсионный возраст на прежнем уровне. Президент выполнил свои обещания, людям пенсионный возраст поднимать не будет, в остальной Россиюшке не люди. %) %) %)

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  5. Аноним

    Они бы и рады отдохнуть…Только пенсию отменили,не каждый дотянет,а те гроши что кинут,с барского плеча,тут же и отнимут коммуналкой да налогами…Так что пашем до смерти.

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