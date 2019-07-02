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Цена на мясо вырастет в России

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%. Причина — рост цен на питание скота.

2.07.2019 Фото: Pixabay 2 коммент.
 
Цена на мясо вырастет в России

Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены могут вырасти на 10%, если Минфин дополнительно начислит до 7 млрд рублей НДС импортерам добавок.
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных. Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4–7 млрд рублей налога за три предыдущих года. Это следует из документации Минсельхоза, с которой ознакомились «Известия». В ведомстве уверены, что дополнительная нагрузка обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают: компании, которые ввозят в страну кормовые добавки, многие годы имеют право платить НДС по ставке 10%. В Минфине с этим не согласны.

Спорная добавка
В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» пояснили, что проблема, касающаяся размера НДС на импортные кормовые добавки, возникла в связи с неоднозначным толкованием постановления правительства от 2004 года — о перечне товаров, которые облагаются налогом по льготной ставке.

Добавки — аминокислоты, жиры, ферменты — вначале по умолчанию, без отдельного упоминания, включались в категорию «Продукты, используемые для кормления животных» (код ТН ВЭД 2309 90) и их импортеры могли платить НДС 10%, пояснил «Известиям» исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк.
Однако в последние годы возникли различные трактовки постановления. И в декабре 2018-го кабмин принял поправки, в которых было четко прописано: кормовые добавки входят в льготную категорию. Эти поправки вступили в силу 1 апреля 2019 года.

Но ситуация с продукцией, ввезенной до этого периода, осталась неопределенной. В конце мая в Минсельхозе прошло совещание, на котором обсуждался этот вопрос. «Известия» ознакомились с протоколом.

Согласно позиции Министерства сельского хозяйства, изложенной в документе, уточнения носят редакционный характер и не изменяют правовое регулирование вопросов, связанных с налогообложением кормовых добавок. Цель поправок в постановление — снятие правовой неопределенности в отношении корректной ставки НДС для одних и тех же товаров при реализации и при ввозе в РФ, а также обеспечение единообразного правового подхода.

По мнению бизнес-сообщества, ставка НДС в 10% должна применяться как к кормовым добавкам, ввезенным после 1 апреля 2019 года, так и задекларированным до этой даты. Но в Минфине считают иначе. Из протокола следует, что ведомство проинформировало компании-импортеры о необходимости доплатить НДС за последние три года — как пояснили «Известиям» в Национальном кормовом союзе, это срок исковой давности. До 1 января 2019 года ставка налога на добавленную стоимость составляла 18%, с 1 января — 20%. Таким образом, импортеры, перечислившие льготные 10%, должны добавить еще 8–10%.
«По предварительным оценкам, сумма доначислений составит 4–7 млрд рублей», — сказано в протоколе Минсельхоза. Федеральная таможенная служба уже начала проверки компаний.

Минсельхоз констатировал: в структуре себестоимости производства продукции животноводства существенными являются расходы на корма. Поэтому «применение повышенной ставки на компоненты готового корма негативно повлияет на экономическую эффективность (предприятий отрасли. — «Известия») и приведет к удорожанию конечного продукта», сказано в протоколе.

В Минсельхозе предлагают вновь внести изменения в постановление и распространить его действие на кормовые добавки, ввезенные с 1 января 2016 года. Чтобы не допустить «ухудшения положения отечественных сельхозпроизводителей», по мнению ведомства, нужно также «поручить ФТС России и правоохранительным органам остановить проверки компаний-импортеров».
Предложения по урегулированию ситуации будет рассматривать правительство, сказано в протоколе.

В пресс-службе Минфина в ответе на запрос «Известий» сослались на документы Верховного суда, который постановил, что ставку 10% к кормовым добавкам применять неправомерно.

— За время, которое прошло с вынесения этого решения (апрель и сентябрь 2018 года. — «Известия»), мы внесли изменения в постановление правительства с кодами товаров для применения ставки 10% и включили туда эти добавки, — пояснили в ведомстве.

Но эти изменения вступили в силу с 1 апреля, еще раз напомнили в ведомстве. Таким образом, исходя из законодательства и судебных решений, ставка 10% должна применяться именно с этого момента.

— Правовых оснований для ее применения до этой даты нет, –– добавили в пресс-службе Минфина.
В пресс-службе Минсельхоза, наоборот, утверждают, что ведомство не видит оснований для применения повышенной ставки.

Мясо под угрозой
По словам представителя Национального кормового союза, в Россию импортируют до 90% добавок, на основе которых (в смеси с зерном и отрубями) производят корма для животных.

Поэтому доначисление налога может обрушить рынок –– часть компаний прекратит свое существование (об этом говорится и в протоколе Минсельхоза), а остальные повысят цены на комбикорма на 5–7%. Хотя и без того за последние годы они подорожали минимум на 15%.
В себестоимости конечной продукции цена корма занимает не менее 60%. Поэтому в конечном итоге птицеводческая и мясная продукция может подорожать минимум на 10%, считают в Национальном кормовом союзе.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин пока затруднился оценить возможный рост цен на птицу, свинину и говядину. Он напомнил, что несколько лет компании-импортеры платили НДС по ставке 10%, исходя в том числе из пояснений Минфина. Позднее позиция ведомства изменилась, но неясно, почему из-за ошибок чиновников должен страдать добросовестный бизнес, добавил эксперт.

Источник: Известия


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(2) Комментариев

  1. не депутат

    Щас Сербии денег дадим, а себе цены на мясо, на бензин, на коммуналку, на чистый воздух, на чистую воду поднимемм. И только попробуйте вякнуть.

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  2. Аноним

    КСБ, вас рано или поздно за такие заголовки привлекут. Благо, уже и закон есть. То у вас топливо в цене вырастет до 1 сентября, хотя на самом деле ВОЗМОЖНО вырастет в течение сентября. То теперь мясо.

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