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На поиск останков бойцов ВОВ едут в Белый ребята из отряда «Кондор» Бердска

Всего в горд-побратим отправятся 30 человек с 20 июля по 19 августа.

2.07.2019 Фото: архива редакции Нет комментариев
 
На поиск останков бойцов ВОВ едут в Белый ребята из отряда Кондор Бердска

Поисковики из Бердска каждый год ездят на раскопки в Тверскую область на места боев времен Великой Отечественной войны

Мэр Бердск командировал поисковую экспедицию города Бердска в количестве 30 человек в город – побратим Белый Тверской области с 20 июля по 19 августа. Работу по подготовке отряда «Кондор» возложили   на директора МБУ «Отдел по делам молодежи».


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