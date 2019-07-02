На поиск останков бойцов ВОВ едут в Белый ребята из отряда «Кондор» Бердска

Мэр Бердск командировал поисковую экспедицию города Бердска в количестве 30 человек в город – побратим Белый Тверской области с 20 июля по 19 августа. Работу по подготовке отряда «Кондор» возложили на директора МБУ «Отдел по делам молодежи».