Опроверг слухи об увольнении вице-мэр Бердска Владимир Захаров
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение. Но не в Бердске
Можно всё: лимузин Аллы Пугачевой подвез ее к поезду по перрону в Москве
Мама получившего увечья от торчащей арматуры на детской площадке малыша пишет жалобу на УК прокурору Бердска
Выбрасывал игрушки из окна 10 этажа на головы прохожих ребенок в центре Бердска
Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А
Губернатор Усс по-хамски заявил жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?
1,2 млн рублей задолжал по суду будущий концессионер теплосетей Бердска «Багира-М»
На поиск останков бойцов ВОВ едут в Белый ребята из отряда «Кондор» Бердска