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Дамы, не меняйте кроссовки на лабутены!

Не стоит покупать обувь с твердым задником, узкие туфли-лодочки, балетки и туфли на платформе. Они вредят ногам. (СОВЕТЫ по выбору обуви)

2.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Дамы, не меняйте кроссовки на лабутены!

Врач дал советы женщинам, как правильно выбирать обувь

Женщинам не рекомендуется часто носить каблуки и платформу, а также менять кроссовки на шпильки в течение одного дня из-за риска возникновения микронадрыва связок и возникновения стресса в организме, сообщил РИА Новости главный специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе.
«Обувь оказывает существенное воздействие на состояние стоп, которые, в свою очередь являются сложным анатомическим образованием, влияющим на состояние человека в целом. Таким образом, от того, насколько удобно стопе, зависит здоровье опорно-двигательного аппарата, сосудов, внутренних органов и организма. Следует отметить, что абсолютно подходящей и безвредной обуви не существует. Желательно чередовать разные виды обуви, делать специальную гимнастику для ног, а в качестве оздоровительной процедуры, иногда осуществлять прогулки босиком по комфортной поверхности», — сказал Орджоникидзе.

Врач отметил, что существует несколько правил при выборе подходящей обуви. Например, не стоит покупать обувь с твердым задником, узкие туфли-лодочки, балетки и туфли на платформе. По словам специалиста, твердый задник вызывает неудобства при длительной ходьбе и способствует развитию воспаления синовильной сумки (бурсита), а также вызывает припухлость и боли в области пяточной кости.
«Узкие туфли-лодочки могут стать причиной развития деформаций стопы. Зауженная обувь ведёт к ухудшению кровоснабжения и трофики (что может вызвать так называемый «стрессовый перелом» V плюсневой кости), компрессии нервных окончаний, а при «стойком» ношении — к изменению формы пальцев ног», — сказал специалист.
Вопреки распространенному мнению о безвредности обуви на платформе, врач заявил, что такая обувь может привести к застою в венах. По мнению специалиста «платформа» не позволяет ноге совершать естественный анатомический «перекат» с пятки на носок и снижает рессорные возможности стопы, приводя к плоскостопию.
«Балетки из-за мягкости не поддерживают стопу, а постоянное их ношение приводит к нагрузке на подошвенный сухожильный аппарат, его воспалению и неспособности поврежденных структур удерживать свод стопы», — добавил врач.
По словам Орджоникидзе, обувь на высоком каблуке опасна тем, что масса тела перекладывается не на пяточную кость, а на плюсневый свод, менее приспособленный к таким нагрузкам. В результате длительные прогулки на каблуках полностью меняют биомеханику ходьбы и активность мышц, что вызывает проблемы опорно-двигательного аппарата, могут привести к развитию артрита, невралгии и микронадрывам сухожильно-мышечных структур.
«Как разновидность, можно выделить обувь с высокими шпильками – движение осуществляется на цыпочках с переносом веса тела на ещё более хрупкие кости; также добавляется неправильное положение стопы, и постоянное напряжение мышцы голени, бедра и всего тела, с целью удержания баланса», — пояснил врач.
Специалист отмечает, что такая обувь в принципе не рекомендуется для ходьбы, так как даже при коротком периоде ношения она способна причинить вред.
При выборе обуви Орджоникидзе рекомендует обратить внимание на модели, которые выполнены из мягкого и дышащего материала, оптимальная высота каблука должна составлять 1,5-4 сантиметра. Кроме того, выбирать обувь следует ближе к вечеру.
«При выборе следует контролировать ощущения — следить, чтобы пальцы располагались ровно, без сдавливания их обувью, подошва была эластичной. Очень важно помнить, что на подошвенной поверхности стопы располагаются масса биологически активных точек, напрямую связанных с внутренними органами», — добавил Орджоникидзе.
Также специалист отметил, что ношение спортивной обуви является «положительным моментов в отношении здоровья». Кроссовки хорошо амортизируют и равномерно распределяет нагрузку по всей поверхности ступни. Однако врач добавил, что быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот очень вреден для опорно-двигательного аппарата и посоветовал самомассаж стопы несколько раз в день.
«Следует заметить, что для опорно-двигательного аппарата вреден быстрый переход от спортивной обуви к туфлям и наоборот – резкий переход на обувь на высоком каблуке, к которой нога абсолютно не привыкла — подобный стресс для организма будет равен травме средней тяжести», — заключил Орджоникидзе.
Этим летом в столичных парках открылось 45 павильонов здоровья, где можно бесплатно пройти диспансеризацию и получить направление к врачам-специалистам в случае выявления каких-либо подозрений на болезнь.

Источник: РИА Новости


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