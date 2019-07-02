В объективности эксперта ФСБ по пятой экспертизе земли экс-начальника полиции Бердска сомневается адвокат

Подходит к концу рассмотрение уголовного дела в отношении экс-начальника полиции Бердска Сергея Проценко и его дочери Екатерины Песляк. Судья бердского городского суда Татьяна Васюхневич закончила судебные следствия по делу о махинациях с землей сегодня, 2 июля.

На следующем заседании, 5 июля, начнутся судебные прения. Свою позицию о наказании выскажет гособвинитель Анна Белова, обвиняемые Сергей Проценко и Екатерина Песляк, а также их адвокаты. Уже 9-10 июля Татьяна Васюхневич огласит приговор экс-начальнику полиции и его дочери.

Сегодня же, 2 июля, состоялось очередное судебное заседание. В ходе судебного процесса помощник прокурора Анна Белова огласила вердикт в отношении кадастрового инженера УКСа Максима Замулина. Он, напомним, признал построенный на земельном участке Песляк вагончик без коммуникаций капитальным домом. Следователи отказали в возбуждении уголовного дела в отношении инженера, так как не усмотрели состава преступления в его действиях.

Адвокат Николай Муштин попросил судья приобщить к материалам уголовного дела 23 листа его материалов исследования очередной и последней экспертизы по определению стоимости роковой земли Проценко. Напомним, Уральские эксперты оценили земельный участок в 1,9 млн рублей, тогда как предыдущая экспертиза оценила землю в 790 тыс. рублей. Стоит отметить, что изначально в уголовном деле стоимость земельного участка Проценко была равна 2,1 млн рублей.

По мнению Николая Муштина, при проведении повторной экспертизы Уральский региональный центр судебной экспертизы Минюста РФ допустил фактические и процессуальные ошибки. Адвокат исследовал все данные приведенные в экспертизе, лично провел их аналитическое исследование и пришел к выводу, что средняя стоимость сотки участка просчитана не правильно. Кроме того, по его мнению, сотрудник ФСБ принял участие в экспертизе, а это не предусмотрено законодательством.

— Старший оперуполномоченный ФСБ, исходя из голословной, малоинформативной и, безусловно, очерняющий Проценко справки, явно предвзят. Он заинтересован в осуждении подсудимых. Такое лицо не имело право принимать участие в экспертизе, так как своим участием ставит под сомнение объективность экспертного заключения, — сделал выводы Николай Муштин.

Адвокат сомневается и в объективности экспертизы, так как эксперт для сравнения выбрал участки, расположенные на территории Советского района Новосибирска, тогда как участок Проценко расположен в Бердске. Из-за аналогичных доводов суд отправил участок на повторную экспертизу в предыдущий раз.

Николай Муштин подчеркнул, что автор экспертизы в своем заключении указывает на неработающие ссылки объектов сравнения, использование сайтов с неработающим аналитическим алгоритмом, а также указал на не соответствие участков-аналогов характеристикам роковой земли Проценко.

Адвокат заявил в суде, что подозревает эксперта в предвзятости и попросил судью допросить его в зале суда. Однако Татьяна Васюхневич отложила рассмотрения ходатайства защиты, отметив, что выступление Муштина носит оценочный характер. Татьяна Васюхневич сама даст оценку выводам экспертов в совещательной комнате, перед вынесением приговора.

Дело Проценко

Бывшего начальника отдела МВД по Бердску Сергея Проценко и его дочь Екатерину Песляк обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, Сергей Проценко решил обманным путем завладеть земельным участком, расположенном в элитной зоне города Бердска, выкупив его по льготной цене при отсутствии на то законных оснований.

Для осуществления задуманного мужчина привлек свою дочь Екатерину Песляк, которая по его указанию намеренно предложив существенно завышенную цену арендной платы в 4,5 млн рублей в год победила в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

На основании результатов аукциона администрацией Бердска с Песляк заключен договор аренды земельного участка, по условиям которого арендная плата должна вноситься ежеквартально в размере около 1,1 млн руб. Заведомо не намереваясь вносить арендную плату, бывший полицейский и его дочь в максимально короткие сроки соорудили на участке фанерный домик без фундамента и коммуникаций, после чего организовали изготовление технического плана и декларации об объекте недвижимости, в которых были указаны заведомо ложные сведения о том, что возведенное сооружение является объектом недвижимости (индивидуальным жилым домом).

На основании этих документов на Екатерину Песляк было зарегистрировано право собственности на жилой дом, в результате чего она путем обмана получила право выкупа земельного участка без проведения торгов по льготной цене, как собственник расположенной на нем недвижимости. Расторгнув 4 августа 2017 договор аренды, женщина подала в тот же день в администрацию Бердска заявление о выкупе земельного участка с пакетом подложных документов. В результате действий сообщников участок, рыночная стоимость которого согласно заключению экспертов составляет 2,1 млн руб., при отсутствии законных оснований был продан Екатерине Песляк по льготной цене (10 497 рублей).

Демонтировав фанерный домик, злоумышленники организовали изготовление подложного акта о сносе жилого дома, на основании которого в ЕГРП внесена запись о ликвидации объекта недвижимости, после чего разместили объявление о продаже земельного участка за 2,2 млн рублей. В настоящее время обвиняемые находятся под домашним арестом, на земельный участок наложен арест. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», с 1 февраля по 23 мая 2018 года Проценко был под стражей в СИЗО.