Опроверг слухи об увольнении вице-мэр Бердска Владимир Захаров
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….а мог бы и сделать хоть что то полезное….
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А смысл ему делать хоть что то полезное для Бердчан? Его и так всё устраивает и зарплата у него почти равна зарплате мэра(судя по статье курьера), жизнь у него удалась!
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Интересно узнать — что он сделал для Южного?
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что он сделал для Южного?
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да, тоже бы хотелось вдруг узнать о его заслугах
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Надо эту должнось упразднить. Слишком много вице-мэров развелось.
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Нужно срочно освободить место Сафиуллину?
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НВР: Надежды мэрии, как и всех бердчан, не оправдались: Захаров продолжит после отпуска свою бурную деятельность на посту зама.
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— Правда, что его увольняют из-за колодцев для грунтовых вод? — спрашивает жительница Южного. ))
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Ну зачем так народ расстраивать.
А может его хотя бы в Москву или Крым?
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