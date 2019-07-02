КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 2-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам квартиру в центре города Бердска!
Продам отличную студию!
Продам 2-ю квартиру/89138984582/ЗВОНИТЕ СЕГОДНЯ!!!
Продам 2-ю студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Опроверг слухи об увольнении вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение. Но не в Бердске

Можно всё: лимузин Аллы Пугачевой подвез ее к поезду по перрону в Москве

Мама получившего увечья от торчащей арматуры на детской площадке малыша пишет жалобу на УК прокурору Бердска

Выбрасывал игрушки из окна 10 этажа на головы прохожих ребенок в центре Бердска

Сдам комнаты в офисе на ул. Ленина, 38, ул. Свердлова, 12А

Губернатор Усс по-хамски заявил жителями подтопленного Канска: Права хотите качнуть?

1,2 млн рублей задолжал по суду будущий концессионер теплосетей Бердска «Багира-М»

На поиск останков бойцов ВОВ едут в Белый ребята из отряда «Кондор» Бердска

Мечтают работать после выхода на пенсию более 50% россиян

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Опроверг слухи об увольнении вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Захаров сообщил, что два года не уходил в отпуск. 8 июля он приступит к работе. Пока догуливает еще одну неделю.

2.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 9 коммент.
 
Опроверг слухи об увольнении вице мэр Бердска Владимир Захаров

Замглавы Бердска Владимир Захаров

Несколько обеспокоенных бердчан сообщили в редакцию сегодня, 2 июля, о якобы увольнении зама главы строительству и городскому хозяйству Бердска Владимира Захарова.

-Вся мэрия сегодня гудит: Владимир Захаров ушел в отпуск с последующем увольнением. Мне уже несколько человек про это сказали, и я сегодня просто в шоке. Захаров столько всего сделал для нашего конкретно района — Южный. Очень жаль, если уйдет такой грамотный управленец. Правда, что его увольняют из-за колодцев для грунтовых вод? — спрашивает жительница Южного.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров заверил: увольняться он не собирается.

— Я два года не был в отпуске. Ушел отдыхать на две недели. Осталась еще неделя, а в понедельник выхожу на работу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич  2 июля.

Слухи об увольнении Захаров опровергли и  в администрации Бердска.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Избитый в кабинете врач Бердска: Я пальцем не трогал медсестру наркологического отделения ЦГБ Бердска Опроверг слухи об увольнении вице-мэр Бердска Владимир Захаров Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение. Но не в Бердске

(9) Комментариев

  1. Головачь Лена

    ….а мог бы и сделать хоть что то полезное….

    Thumb up 10 Thumb down 0

    • Аноним

      А смысл ему делать хоть что то полезное для Бердчан? Его и так всё устраивает и зарплата у него почти равна зарплате мэра(судя по статье курьера), жизнь у него удалась!

      Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Конструктор

    Интересно узнать — что он сделал для Южного?

    Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Гость

    Надо эту должнось упразднить. Слишком много вице-мэров развелось.

    Thumb up 5 Thumb down 0

  4. Аноним

    Нужно срочно освободить место Сафиуллину?

    Thumb up 0 Thumb down 2

  5. Аноним

    НВР: Надежды мэрии, как и всех бердчан, не оправдались: Захаров продолжит после отпуска свою бурную деятельность на посту зама.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Аноним

    — Правда, что его увольняют из-за колодцев для грунтовых вод? — спрашивает жительница Южного. ))

    Thumb up 0 Thumb down 2

  7. Аноним

    Ну зачем так народ расстраивать.
    А может его хотя бы в Москву или Крым?

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика