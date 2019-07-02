Опроверг слухи об увольнении вице-мэр Бердска Владимир Захаров

Несколько обеспокоенных бердчан сообщили в редакцию сегодня, 2 июля, о якобы увольнении зама главы строительству и городскому хозяйству Бердска Владимира Захарова.

-Вся мэрия сегодня гудит: Владимир Захаров ушел в отпуск с последующем увольнением. Мне уже несколько человек про это сказали, и я сегодня просто в шоке. Захаров столько всего сделал для нашего конкретно района — Южный. Очень жаль, если уйдет такой грамотный управленец. Правда, что его увольняют из-за колодцев для грунтовых вод? — спрашивает жительница Южного.

Вице-мэр Бердска Владимир Захаров заверил: увольняться он не собирается.

— Я два года не был в отпуске. Ушел отдыхать на две недели. Осталась еще неделя, а в понедельник выхожу на работу, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Николаевич 2 июля.

Слухи об увольнении Захаров опровергли и в администрации Бердска.