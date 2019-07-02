Учитель из Бердска: Пусть ученик хоть в купальнике сидит на уроке!

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает проект «Молодой учитель». 27-летняя учительница английского языка Евгения Лазарева 5 лет работает в школе №9.

В педагогику девушка родом из маленького городка близ полигона Сары-Шаган попала случайно. Вспоминая тот возраст, когда подростки определяются со своей будущей профессией, у нее ни разу не появилась мысль, чтобы стать учителем.

— Я всегда боялась этой профессии. Но после Новосибирского университета, проработав в школе год, поняла, что с моим складом характера и темпераментом я не смогу найти себе применение ни в какой другой профессии. Проработав пять лет, понимаю, что это мое. В моей судьбе это все сложилось не просто так. Жизнь от звонка до звонка. Новый год начинается не как у всех людей, а с 1 сентября. Я не могу это променять ни на что, — признается педагог.

Автор видео Елена Белоусова



Я не люблю детей

Самое сложное в работе педагога, по мнению Евгении Васильевны, завоевать авторитет. Ученики — отличные психологи, они все время проверяют, как ты поведешь себя в той или иной ситуации.

Первые три месяца нужно не дать себя в обиду. Строжиться и сильно кричать — не выход, слабину тоже не дашь, урока не будет.

— Нужно найти золотую середину. И этому не учат в университете. Сказать, что я пришла в школу, потому что люблю детей? Нет. Я их не люблю. Я их уважаю, каждого из них. Мне нравится, что я вкладываю знания и получаю результат, — рассуждает героиня.

Бердскому педагогу не важно, как выглядит ребенок. Накрашен, не накрашен. Пусть хоть в купальнике сидит, главное — отношение к предмету, отношение к учебе:

— Если у него светлая голова, и он уважает меня как учителя, уважительно относится к своим одноклассникам, значит, это хороший человек. Он переболеет в подростковом возрасте, и потом все будет у него хорошо. Но определенные рамки приличия должны быть.

Больше всего в людях учительница английского языка ценит искренность и честность. Она считает, что каждый человек, встречающийся на ее пути, вносит в ее жизнь что-то свое. Этим ей нравится профессия учителя.

— Ученики очень интересно рассуждают. Разговаривать с подростками на серьезные темы — познавательно и увлекательно. А им так интересно, когда учитель интересуется их мыслями.

Больше свободы учителям

По мнению бердского педагога, современные новшества в школе портят систему образования. Учитель поставлен в такие рамки, когда он ничего не может сделать.

— Я хочу, чтобы учителям дали больше свободы. Мое искреннее желание, чтобы школа не только обучала, но и воспитывала. Сейчас этого к сожалению нет. И родители детей не воспитывают. Что получится из подростков — неизвестно. Я бы разгрузила учителей от бумажной работы. 70% моего времени занимают отчеты, я могла это время потратить на приготовления к уроку. Но, увы.

К ЕГЭ у учителя отношение неоднозначное. С одной стороны, для ученика, который учит все и учится на отлично, несложно написать тесты. С другой стороны, страх и волнение могут сбить с ног и отличника. В ее практике были случаи, когда тестовые задания по английскому языку отличники писали на двойки, а двоечники на пятерки.

Советская система образования более эффективна. Раньше прием абитуриентов лежал на плечах института, сейчас за это отвечает школа. Я считаю, что нужно вернуть прежние условия приема, когда сидит комиссия из преподавателей и общается с учеником, — добавляет она.

Бердская учительница категорически против электронных учебников. Наш мозг связан с написанием рукой, когда мы просим тыкать бездумно по экрану планшета, то рискуем вырастить поколение, которое не умеет размышлять и думать.

9 мая — любимый праздник

Свободное время бердчанка любит проводить с семьей. На берегу, в лесу. Девушка обожает читать. Пушкину и Есенину она предпочитает произведения о Великой Отечественной войне. Из последних прочитанных книг «В списках не значился» Бориса Васильева.

Она состоит в поисковом отряде в Великом Новгороде, где занимается раскопками в сырость и холод. Именно 9 мая — любимый праздник для бердчанки.

— Мы должны помнить о тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мир, — уверена она.

Один из самых запоминающихся подарков учительница считает блины, которые ей подарили ее подопечные.

— Я обожаю блины, сама их печь не умею. Мои ребята принесли мне их — свежеиспеченные, еще и с баночкой малинового варенья. Это так трогательно!