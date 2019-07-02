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Учитель из Бердска: Пусть ученик хоть в купальнике сидит на уроке!

По мнению Евгении Лазаревой, которая преподает английский язык в школе №9, главное в ученике — отношение к предмету. (ВИДЕО)

2.07.2019 Автор: Елена Белоуссова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Учитель из Бердска: Пусть ученик хоть в купальнике сидит на уроке!

По мнению бердского педагога, современные новшества в школе портят систему образования.

«Курьер.Среда.Бердск» продолжает проект «Молодой учитель». 27-летняя учительница английского языка Евгения Лазарева 5 лет работает в школе №9.
В педагогику девушка родом из маленького городка близ полигона Сары-Шаган попала случайно. Вспоминая тот возраст, когда подростки определяются со своей будущей профессией, у нее ни разу не появилась мысль, чтобы стать учителем.
— Я всегда боялась этой профессии. Но после Новосибирского университета, проработав в школе год, поняла, что с моим складом характера и темпераментом я не смогу найти себе применение ни в какой другой профессии. Проработав пять лет, понимаю, что это мое. В моей судьбе это все сложилось не просто так. Жизнь от звонка до звонка. Новый год начинается не как у всех людей, а с 1 сентября. Я не могу это променять ни на что, — признается педагог.

Автор видео Елена Белоусова

Я не люблю детей
Самое сложное в работе педагога, по мнению Евгении Васильевны, завоевать авторитет. Ученики — отличные психологи, они все время проверяют, как ты поведешь себя в той или иной ситуации.
Первые три месяца нужно не дать себя в обиду. Строжиться и сильно кричать — не выход, слабину тоже не дашь, урока не будет.
— Нужно найти золотую середину. И этому не учат в университете. Сказать, что я пришла в школу, потому что люблю детей? Нет. Я их не люблю. Я их уважаю, каждого из них. Мне нравится, что я вкладываю знания и получаю результат, — рассуждает героиня.
Бердскому педагогу не важно, как выглядит ребенок. Накрашен, не накрашен. Пусть хоть в купальнике сидит, главное — отношение к предмету, отношение к учебе:
— Если у него светлая голова, и он уважает меня как учителя, уважительно относится к своим одноклассникам, значит, это хороший человек. Он переболеет в подростковом возрасте, и потом все будет у него хорошо. Но определенные рамки приличия должны быть.
Больше всего в людях учительница английского языка ценит искренность и честность. Она считает, что каждый человек, встречающийся на ее пути, вносит в ее жизнь что-то свое. Этим ей нравится профессия учителя.
— Ученики очень интересно рассуждают. Разговаривать с подростками на серьезные темы — познавательно и увлекательно. А им так интересно, когда учитель интересуется их мыслями.
Больше свободы учителям
По мнению бердского педагога, современные новшества в школе портят систему образования. Учитель поставлен в такие рамки, когда он ничего не может сделать.
— Я хочу, чтобы учителям дали больше свободы. Мое искреннее желание, чтобы школа не только обучала, но и воспитывала. Сейчас этого к сожалению нет. И родители детей не воспитывают. Что получится из подростков — неизвестно. Я бы разгрузила учителей от бумажной работы. 70% моего времени занимают отчеты, я могла это время потратить на приготовления к уроку. Но, увы.
К ЕГЭ у учителя отношение неоднозначное. С одной стороны, для ученика, который учит все и учится на отлично, несложно написать тесты. С другой стороны, страх и волнение могут сбить с ног и отличника. В ее практике были случаи, когда тестовые задания по английскому языку отличники писали на двойки, а двоечники на пятерки.
Советская система образования более эффективна. Раньше прием абитуриентов лежал на плечах института, сейчас за это отвечает школа. Я считаю, что нужно вернуть прежние условия приема, когда сидит комиссия из преподавателей и общается с учеником, — добавляет она.
Бердская учительница категорически против электронных учебников. Наш мозг связан с написанием рукой, когда мы просим тыкать бездумно по экрану планшета, то рискуем вырастить поколение, которое не умеет размышлять и думать.
9 мая — любимый праздник
Свободное время бердчанка любит проводить с семьей. На берегу, в лесу. Девушка обожает читать. Пушкину и Есенину она предпочитает произведения о Великой Отечественной войне. Из последних прочитанных книг «В списках не значился» Бориса Васильева.
Она состоит в поисковом отряде в Великом Новгороде, где занимается раскопками в сырость и холод. Именно 9 мая — любимый праздник для бердчанки.
— Мы должны помнить о тех, кто ценой собственной жизни подарил нам мир, — уверена она.
Один из самых запоминающихся подарков учительница считает блины, которые ей подарили ее подопечные.
— Я обожаю блины, сама их печь не умею. Мои ребята принесли мне их — свежеиспеченные, еще и с баночкой малинового варенья. Это так трогательно!


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